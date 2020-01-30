Сетьен доволен «Барселоной», но довольна ли она им?

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о начале работы в каталонском клубе.Он отметил, что его полностью устраивают ресурсы, которые ест в его распоряжении.«Нахожу ли работу в «Барселоне» более сложной, чем я изначально себе представлял? Думаю, нет: она проще, чем я думал, потому что многие вещи, о которых мы говорили ранее, уже проделаны. Да, есть моменты, которые нужно улучшить, однако игроки способны сразу понимать, чего я от них хочу. Уверен — плоды нашей работы скоро будут видны на футбольном поле», — приводит слова тренера Marca.Однако в СМИ появилась информация о недовольстве футболистов тренером. Им не по душе изменения в тренировочном процессе и смена игровой схемы.Напомним, что каталонский клуб объявил о перестановках на тренерском мостике: в ночь на 14 января. Сетьен сменил на посту уволенного Эрнесто Вальверде.