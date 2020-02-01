Федор Смолов будет играть за испанский клуб

Испанский футбольный клуб «Сельта» подтвердила переход в свой стан нападающего «Локомотива» Федора Смолова.29-летний футболист отправляется в Испанию на правах аренды с возможностью последующего выкупа его контракта клубом – сообщает euronews.Смолов перешел в «Локомотив» в августе 2018 года из «Краснодара». В текущем сезоне нападающий отыграл 19 матчей, забил четыре гола и отдал четыре голевых паса. Также на его счету 39 матчей за сборную России, в составе которой он забил 14 голов.Что касается «Сельты», где в свое время играли россияне Валерий Карпин и Адександр Мостовой, то галисийский клуб в этом сезоне борется за выживание в Ла Лиге — на данный момент он занимает 18-е место, отставая от лидера «Реала» на 29 очков.