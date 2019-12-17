Россияне скупают туры в Испанию на 2020 год

Спрос у россиян на турпакеты в Испанию остается стабильно высоким.Королевство уступило только Турции и Италии. По итогам десяти месяцев 2019 года, согласно данным Пограничной службы РФ, в Испанию выехали для отдыха порядка семисот тысяч соотечественников, что, однако, на 5,4% меньше аналогичного периода в 2018.Испания вырывается в лидеры в зимний период за счет экскурсионных туров. Спросом пользуются нетрадиционные, индивидуальные, «авторские» направления. Они наиболее интересные, хотя и не дешевые. К примеру, к популярным сегодня относят: Арагон, Галисию, Стану Басков. Особенно привлекательны комбинированные предложения Испания – Марокко. Операторы предлагают новогодние туры в Коста – Брава. Набирают популярность винные и гастрономические направления в Королевстве, такие как в столицу Андалусии – Севилью. Протесты в Каталонии испортили статистику для Барселоны – спрос на поездки туда падает, перераспределение потока пошло на Мадрид и Тенерифе.Пляжный отдых сезона весна-лето 2020 год традиционно востребован (по убывающей): Коста – Дорада, Тенерифе, Майорка, Коста-дель-Соль, Коста-Бланка. Продажи на 2020 год показывают рост от 10 до 20%, по сравнению с 2019.