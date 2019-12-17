Деликатесы Испании

Специально для туристов в Испании кулинарные эксперты издания The Local составили гастрономическую карту страны. В каждом регионе они выбрали одно блюдо, которое стоит попробовать иностранным гостям.Так, в Валенсии это — паэлья, одно из самых известных блюд не только региона, но и всей страны. Оно представляет собой рис с добавлением морепродуктов и мяса кролика или курицы, приправленный шафраном. Паэлью готовят на специальной широкой и неглубокой сковороде, а самой вкуснятиной считается слегка подгоревшая крупа по краям блюда.В юго-западном регионе Эстремадура эксперты выделили сорт хамона «Иберико». Его называют самым благородным из всех видов испанского копченого мяса и делают из иберийских свиней, которые питались сладкими ореховыми желудями. Чтобы приготовить хамон, мясо солят и сушат на воздухе в течение 36 месяцев. Специалисты рекомендуют употреблять его с белым или красным хересом.В северной провинции Кантабрии главное блюдо — анчоусы. Ее вылавливают близ Сантонии на атлантическом побережье региона. Чаще всего анчоусы продаются в маринаде с оливковым маслом и консервированными в жестяных банках. Они крепкие и гибкие на ощупь, с цветом от красновато-коричневого до светло-карамельного, с ароматом и вкусом, в котором соблюден баланс масла, соли и рыбы.За Каталонией на гастрономической карте Испании закреплен сезонный овощ кальсотс. Он больше всего напоминает лук-порей. Как правило, кальсотс продается с января по апрель, а лучший способ его попробовать — приготовить на барбекю и подать к столу вместе с соусом Ромеско и бокалом местного вина.В числе других традиционных блюд, эксперты назвали:рагу Фабада из белой фасоли с кусочками жирного мяса и колбасы (Астурия),обжаренные на оливковом масле маленькие перцы Падрон (Галисия),суп Сальморехо (Андалусия),похлебка с тунцом и тушеной картошкой Мармитако (Страна Басков),испанская кровяная колбаса Морсилья (Кастилия-Леон),овощное рагу Писто (Кастилия-Ла-Манча),белая спаржа с майонезом (Наварра) и другие (по материалам turizm.ru).