Пуэрто – Банус: андалузский бриллиант

Как только не называют этот небольшой квартал на причальной линии в пригороде испанской Марбельи в Андалусии, какими только восклицательными знаками не сопровождают. Для интеллектуалов в очках и кедах – просто набережная, где яхты соревнуются друг с другом в роскоши, а их пассажиры, с утомленными от безделья лицами, на палубах не спеша потягивают свой брют, в ресторанчиках и магазинчиках – апофеоз человеческого тщеславия. Ну, а для стремящихся к роскоши, в пляжных тапочках от Gucci – все в этом месте пронизано гламуром, в блеске бриллиантов, в аромате изысканного парфюма. Русские — без них картина будет неполной, они – атрибут этого места, его кровь, придающая владельцам всех заведений оптимизм и веру в жизнь. Итак, знакомьтесь с испанским Сен — Тропе: Puerto Jose Banus.От провинциальной рыбацкой деревушки, которой восемьдесят лет назад была Марбелья, остались лишь незатейливые постройки на первой линии Пуэрто – Бануса, превратившиеся сегодня в изысканные апартаменты, проживание в которых стоит баснословных денег. Строительством этого небольшого порта занялся в 70-е годы прошлого века миллионер José Banús, поставивший цель создать центр элитарного отдыха. Пять миллионов туристов в год и миллионы евро доходов сегодняшнего Бануса подтверждают — расчет был правильным. От порта вдоль моря простирается «Золотая миля» — самых изысканных и дорогих вилл на побережье, среди которых – летний дворец короля Саудовской Аравии.И хотя в испанских туристических путеводителях вы вряд ли встретите упоминание о монументальном произведении грузинского москвича, простирающего свои огромные руки над городом – его невозможно не заметить по дороге в Пуэрто – Банус и тем более – забыть. Статуя «Циклоп» Зураба Церетели – символа целой эпохи российской столицы, обозначенного в простонародье «Лужковской», стала настоящим троянским конем для доверчивых испанцев.Официально ее именуют «Победой» — но среди местных чаще можно услышать – «Русские идут». Двадцатитрехметрового исполина, укороченного создателем с первоначальных 140 метров, московские власти «подарили» курорту в знак дружбы, о чем свидетельствует договор о сотрудничестве между двумя городами. В этом году — двадцатипятилетний юбилей щедрому подарку, который стал причиной ночных кошмаров тогдашнего мэра Хесуса Хиля. За подарок, имеющий весьма сомнительную художественную ценность, Марбелья должна была заплатить Москве сумму – от миллиона до двух за таможенную очистку и доставку этой груды металла. Через девять лет после «подарка» из архива суда были похищены несколько томов дела, якобы содержащих доказательства некого сговора испанского мэра со своим московским коллегой, по которому из казны города были приобретены и переданы в дар скульптору (близкому другу Лужкова) то ли земельные участки, то ли квартиры, то ли деньги.Так или иначе, сетовать на русских у местных непринято. Они – щедрые и не взыскательные. Только здесь можно успешно продать даже пусть и залежавшиеся коллекции прошлых лет «от кутюр» провинциальным миллионерам. Владельцы сетуют только на ужесточившееся налоговое законодательство и контроль за ними – время наличных в чемодане осталось далеко в прошлом.Помимо миллионеров и известных политиков, запросто прогуливающихся по набережной – пестрая толпа туристов, представительниц древнейшей профессии и карманников. Главным зрелищем являются, конечно же, стоящие у причала яхты. Профессиональные завистники чужому успеху тут же пытаются определить вид судна и его владельца. Зеваки ждут чего-то особенного. Пару лет назад, при заезде на палубу под воду ушел новенький феррари – под равнодушным взглядом его владельца и неподдельным переживанием пришедших посмотреть на чужую роскошь гуляк. Вдоль пристани припаркованы автомобили самых престижных марок, на фоне которых так любят фотографироваться те, кому и жизни не хватит, чтобы заработать на один из них.Самым привлекательным Пуэрто — Банус становится в лучах заходящего солнца: словно россыпью драгоценных самоцветов на берегу Средиземного моря переливаются его огни, музыка ресторанчиков смешивается с ароматом изысканных рыбных блюд средиземноморской кухни, качающиеся на волнах белоснежные яхты, легкий освежающий бриз, очертания африканского континента вдали – все это погружает в атмосферу настоящего рая, в котором забываются все мирские проблемы.Ольга Довгань