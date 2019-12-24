Осторожно заграницей!

Большие чаевые или их полное отсутствие, запрет есть на улице или кататься верхом на ослах — в разных странах свои законы и традиции, которые полезно знать путешественникам.«Все привыкли, что перед посадкой в самолет приходится избавляться от воды, но, когда я пересекала белорусско-литовскую границу на мотоцикле, мне пришлось отправить в мусорный контейнер завтрак — бутерброды с сыром. На той стороне меня встретили большие плакаты, предупреждающие, что мясные и молочные продукты ввозить в Европу нельзя», — рассказывает туристка Инга Чернышева. Недавно правила ужесточились: в страны ЕС запретили ввозить овощи и фрукты.А в США, согласно таможенному законодательству, все продукты питания подлежат обязательной декларации. К примеру, американке Кристал Тэдлок несъеденное и незадекларированное яблоко, которое входило в обед на борту авиалайнера, обошлось в 500 долларов.Стоит быть аккуратнее с табаком и алкоголем. Так, в ЕС можно брать с собой до 200 сигарет (при путешествии на самолете) или только 40 (при передвижении наземным транспортом).В Таиланде запрещено привозить и использовать электронные сигареты, испарители, кальяны и любые устройства и жидкости, имеющие к ним отношение.Страны, как правило, четко указывают объем алкоголя, который турист может взять с собой. Но, например, на Мальдивы ввоз спиртных напитков строго запрещен. Такие же ограничения действуют в Катаре и в Саудовской Аравии, только открывающейся для туристов. Туда, кстати, также запрещено брать израильские шекели и вообще любые товары с маркировкой этой страны.Перед полетом в Израиль эксперты не советуют заворачивать багаж в пленку, вешать замки. Досмотр довольно строгий, упаковку, скорее всего, снимут. Кроме того, если вы путешествуете израильской авиакомпанией, даже в наш аэропорт стоит приезжать за несколько часов до рейса из-за очень тщательного контроля. На обратном пути, вне зависимости от компании-перевозчика, также стоит заложить время на дополнительные проверки.В Министерстве туризма Израиля рекомендуют держать наготове весь пакет документов, касающихся поездки, включая контактную информацию принимающей и отправляющей сторон.По данным посольства России в Израиле, ежедневно примерно 20 россиянам отказывают во въезде в страну. Объясняют это борьбой с нелегальной миграцией. Это, конечно, немного (учитывая, что ежедневно туда прибывают примерно 1200 гостей из России), но оказаться в несчастливой двадцатке очень неприятно: потеря времени, денег и довольно утомительная депортация.В Грузию на майские праздники, а также накануне и после них, могут не пустить мотоциклистов. В 2017 году на границе развернули «Ночных волков» с пробегом по случаю Дня Победы. В МВД тогда объяснили: нахождение этих байкеров в стране неприемлемо. Но потом запрет распространился на всех мотоциклистов.Во многих мусульманских государствах наказанием за распитие алкоголя может быть не только штраф или депортация, но и порка, а также тюремное заключение. Правда, в большинстве туристических стран на путешественников из-за рубежа запрет не распространяется. Но появляться в общественных местах в явно нетрезвом виде не стоит.Власти японского города Камакура не так давно попросили жителей и гостей не есть на ходу. Штрафов нет, но порцию неудовольствия и осуждающих взглядов получить можно. А во Флоренции туристам, замеченным с едой на улицах возле галереи Уффици и палаццо Веккьо, грозит штраф от 150 до 500 евро.В большинстве израильских гостиниц и национальных кафе на завтрак, обед или ужин не подают одновременно мясные и молочные продукты. Это связано с религиозными правилами кашрута. Кроме того, в Израиле, как и в мусульманских странах, не готовят свинину. А в большинстве индийских кафе и ресторанов не стоит рассчитывать на говядину: корова считается священным животным. Зато даже в «Макдоналдсе» можно получить бургер с острой овощной котлетой.С чаевыми тоже не все просто: правило пяти-пятнадцати процентов суммы счета действует далеко не везде. Во Франции вознаграждение официанту обычно включено в стоимость блюда, а вот в Италии coperto (плата за сервировку) и чаевые — это разные вещи. Несмотря на то, что выставленный счет оказывается на несколько евро больше (coperto) заявленных цен в меню, на чай все равно лучше оставить.«Не все российские туристы знают, что в США в стоимость блюда не входит налог, он указывается отдельно. Кроме того, 18-20 процентов счета — обязательная плата за сервис, она в счет не включается», — рассказывает Надежда Инфантьева, сотрудница турфирмы из Майами. Кстати, в некоторых ресторанах эта сумма может достигать и 30 процентов.Зато в Австралии, Новой Зеландии, Китае, Южной Корее и Японии чаевые оставлять не принято. Правда, как уточняют в Японской национальной туристической организации, есть одно исключение. Это Роппонги — центр ночной жизни для иностранцев в Токио, там официанты будут ждать стандартные десять процентов.Есть и другие особенности, которые сначала могут удивить иностранцев. Например, строгие ограничения на съемку самолетов на одном из пляжей Пхукета. Или запрет на вывоз песка с пляжей Сардинии: таким образом на курорте стремятся избежать экологической катастрофы.А в Испании и Греции в популярных местах отдыха планируют ввести санкции по отношению к тучным туристам: они не смогут проехаться на осле. Объясняется это тем, что животные получают травмы и болеют из-за ежедневной эксплуатации (по материалам РИА – Новости).