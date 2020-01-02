Испанский паспорт – один из самых «открытых» в мире
Для некоторых людей паспорт — это портал в мир. Для других это — барьер для свободы путешествий, к которой они стремятся.
Согласно статистике Henley Passport Index, по данным за прошедший год, испанский паспорт открывает возможность посещения 186 государств без визы, что соответствует четвертой группе в мировом рейтинге. Для сравнения, российский паспорт – всего лишь 48 группа. Япония – безусловный лидер рейтинга со 190 государствами свободного въезда.
Для справки:
Индекс паспортов Хенли является наиболее точным и изощренным средством измерения глобального доступа. Индекс паспортов Henley — единственный паспортный индекс, основанный на данных IATA, дополненный обширными внутренними исследованиями, подкрепленный комментариями экспертов и регулярно обновляемый в течение года, что делает его самым надежным, заслуживающим доверия и надежным индексом в своем роде. Более подробно — www.henleypassportindex.com
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