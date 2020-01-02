Одни из лучших баров мира - в Испании

В рейтинг лучших баров мира в этом году попали сразу три испанских заведения: два в Барселоне и один в Мадриде. Рейтинг базируется на оценочном мнении 500 экспертов из разных стран.На 19 -м месте глобального рейтинга расположился бар Salmon Guru в Мадриде (адрес: Calle Echegaray 21, 28014).На 20-й строчке находится барселонский Paradiso (адрес: Carrer de Rera Palau 4, 08003).На 25-м месте — ещё одно заведение из Барселоны — бар Dr. Stravinsky (адрес: Carrer dels Mirallers, 5, 08003).Самым лучшим баром в мире признан Dante в Нью-Йорке (по материалам noticia.ru).