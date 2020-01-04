Где лучший чуррос в Мадриде?
Какие кафе Мадрида лучшие, чтобы попробовать чуррос с горячим шоколадом?
Хотя это типичный завтрак и самая востребованная закуска в зимние вечера, не во всех заведениях они подаются свежеприготовленными. Важно знать, что многие заведения, предлагающие лучший чуррос, перестают готовить их между 12:00 и 17:00. Но ни одно из них не раскрывает свою секретную формулу, которая привлекает толпы сладкоежек.
Chocolat
Не обращая внимания на туристическую суету, улица calle de Santa María презентует свое лучшее кафе для дегустации настоящих чуррос в районе Las Letras. Они подаются в корзине на бумажном листе с чашкой горячего шоколада. Чашка имеет удобную форму для того, чтобы макать в нее превосходное тесто. Само заведение небольшое, и в холодные дни приходится ждать своей очереди на улице, но это стоит того.
Адрес: Calle Santa María, 30
Стоимость: 3,80 евро (5 штук)
Bella Luz
Это заведение было открыто в 1954 году, с тех пор его популярность только растет. Здесь официанты в галстуках-бабочках подают свой знаменитый хрустящий чуррос с шоколадом Reybar с острова Майорка.
Адрес: Avenida del Monte Igueldo, 6
Стоимость: 2,80 евро (5 штук)
Siglo XIX
Сладкую магию здесь творит Агустин Касадо, который является представителем пятого поколения чурерос. В 2000 году он открыл это заведение, куда приезжают даже из других концов столицы. «Все продукты, которые мы используем для приготовления чуррос, производятся в регионе Мадрид», — с гордостью рассказывает Касадо.
Адрес: Avenida de la Albufera, 270
Стоимость: 2,80 евро (5 штук)
La cocktelera
Несмотря на то, что это заведение сохранило свое «коктейльное» название, теперь здесь принимают гостей на завтраки и перекусы. Постоянные клиенты не устают хвалить их чуррос. Кстати, рецепт горячего шоколада здесь никто не скрывает: он висит на стене бара, чтобы любой желающих мог самостоятельно его приготовить. Говорят, что если брать чуррос на вынос, случается так, что хозяин может добавить в ваш бумажный пакет один дополнительный в подарок.
Адрес: Calle de Alcalá, 420
Стоимость: 2,40 евро (3 штуки)
Ibiza 74
Ранние пташки, которые наслаждаются парком Ретиро в утреннее время или те, кто живет поблизости, приходят в это заведение утром, чтобы взять на завтрак ароматные чуррос. Их готовят прямо при посетителях. А пока вы ждете свой заказ, можно рассмотреть старинный декор на стенах.
Адрес: Calle de Ibiza, 74
Стоимость: 2,80 евро (5 штук)
Antigua Churrería
Чуррос здесь готовят по старинным семейным рецептам, а горячий шоколад можно выбрать разных видов: обычный, горький, ванильный, карамельный или белый. Отличное заведение для вкусовых экспериментов.
Адрес: Calle de Bravo Murillo, 190
Стоимость: от 2,50 до 3,50 евро
La mejor
Хрустящие чуррос, качество горячего шоколада, дружелюбный персонал, свет, проникающий через огромные окна, и просторный зал сделали это заведение очень популярным среди местных жителей.
Адрес: Calle del Camino de los Vinateros, 42
Стоимость: 3,25 евро (5 штук)
La Andaluza
Это небольшое кафе открыто только по утрам. С понедельника по четверг до 12:30 и с пятницы по воскресенье до 13:30. Здесь всегда можно застать огромную очередь желающих отведать свой сладкий завтрак. Немного подождав, можно получить 3 ароматных чуррос в хрустящей бумаге с бодрящим горячим шоколадом.
Адрес: Calle Hernani, 10
Стоимость: 2,50 евро (3 штуки)
(про материалам espanarusa.com)
Для справки:
Чу́ррос, также чурро (исп. churros) — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста, имеющая в сечении вид многоконечной звезды или просто круглая в сечении. Родиной чуррос считается Испания, где чуррос традиционно подают на завтрак.
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