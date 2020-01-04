Где лучший чуррос в Мадриде?

Какие кафе Мадрида лучшие, чтобы попробовать чуррос с горячим шоколадом?Хотя это типичный завтрак и самая востребованная закуска в зимние вечера, не во всех заведениях они подаются свежеприготовленными. Важно знать, что многие заведения, предлагающие лучший чуррос, перестают готовить их между 12:00 и 17:00. Но ни одно из них не раскрывает свою секретную формулу, которая привлекает толпы сладкоежек.Не обращая внимания на туристическую суету, улица calle de Santa María презентует свое лучшее кафе для дегустации настоящих чуррос в районе Las Letras. Они подаются в корзине на бумажном листе с чашкой горячего шоколада. Чашка имеет удобную форму для того, чтобы макать в нее превосходное тесто. Само заведение небольшое, и в холодные дни приходится ждать своей очереди на улице, но это стоит того.Адрес: Calle Santa María, 30Стоимость: 3,80 евро (5 штук)Это заведение было открыто в 1954 году, с тех пор его популярность только растет. Здесь официанты в галстуках-бабочках подают свой знаменитый хрустящий чуррос с шоколадом Reybar с острова Майорка.Адрес: Avenida del Monte Igueldo, 6Стоимость: 2,80 евро (5 штук)Сладкую магию здесь творит Агустин Касадо, который является представителем пятого поколения чурерос. В 2000 году он открыл это заведение, куда приезжают даже из других концов столицы. «Все продукты, которые мы используем для приготовления чуррос, производятся в регионе Мадрид», — с гордостью рассказывает Касадо.Адрес: Avenida de la Albufera, 270Стоимость: 2,80 евро (5 штук)Несмотря на то, что это заведение сохранило свое «коктейльное» название, теперь здесь принимают гостей на завтраки и перекусы. Постоянные клиенты не устают хвалить их чуррос. Кстати, рецепт горячего шоколада здесь никто не скрывает: он висит на стене бара, чтобы любой желающих мог самостоятельно его приготовить. Говорят, что если брать чуррос на вынос, случается так, что хозяин может добавить в ваш бумажный пакет один дополнительный в подарок.Адрес: Calle de Alcalá, 420Стоимость: 2,40 евро (3 штуки)Ранние пташки, которые наслаждаются парком Ретиро в утреннее время или те, кто живет поблизости, приходят в это заведение утром, чтобы взять на завтрак ароматные чуррос. Их готовят прямо при посетителях. А пока вы ждете свой заказ, можно рассмотреть старинный декор на стенах.Адрес: Calle de Ibiza, 74Стоимость: 2,80 евро (5 штук)Чуррос здесь готовят по старинным семейным рецептам, а горячий шоколад можно выбрать разных видов: обычный, горький, ванильный, карамельный или белый. Отличное заведение для вкусовых экспериментов.Адрес: Calle de Bravo Murillo, 190Стоимость: от 2,50 до 3,50 евроХрустящие чуррос, качество горячего шоколада, дружелюбный персонал, свет, проникающий через огромные окна, и просторный зал сделали это заведение очень популярным среди местных жителей.Адрес: Calle del Camino de los Vinateros, 42Стоимость: 3,25 евро (5 штук)Это небольшое кафе открыто только по утрам. С понедельника по четверг до 12:30 и с пятницы по воскресенье до 13:30. Здесь всегда можно застать огромную очередь желающих отведать свой сладкий завтрак. Немного подождав, можно получить 3 ароматных чуррос в хрустящей бумаге с бодрящим горячим шоколадом.Адрес: Calle Hernani, 10Стоимость: 2,50 евро (3 штуки)(про материалам espanarusa.com)Для справки:Чу́ррос, также чурро (исп. churros) — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста, имеющая в сечении вид многоконечной звезды или просто круглая в сечении. Родиной чуррос считается Испания, где чуррос традиционно подают на завтрак.