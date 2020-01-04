Глэмпинг в Тириге

В муниципалитете Тириг (Кастельон) в феврале откроется необычный глэмпинг — отель Zielo de Levante.Это будет иначе называемый бабл-отель, где каждый номер — это прозрачный пузырь, стоящий прямо на улице под открытым небом. Это направление называют «глэмпинг» — гламурный кемпинг или рай в шалаше для любителей природы.Всего будет установлено семь таких пузырей. У каждого будет ограждение. Во всех есть кровать кинг-сайз, ванная комната с душем (а в одном — джакузи), минибар, кондиционер и отопление. Постояльцам каждого номера, несмотря на концепцию открытости, обещают приватность. В одном из пузырей разрешено проживание с домашними животными.На территории комплекса находится ресторан.