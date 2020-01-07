Морской круиз: советы специалистов

Многие туристы, впервые отправляющиеся в круиз, беспокоятся за свое здоровье. Конечно, страдать от морской болезни или подхватить опасный экзотический вирус – удовольствие сомнительное.И хотя СМИ любят посудачить на тему безопасности такого отдыха, статистика утверждает, что не более 0,2% пассажиров заболевают в период нахождения на круизном лайнере. Дело в том, что их владельцы тратят огромные средства и усилия на санитарные мероприятия, так что риск заболеть здесь куда ниже, чем на суше.И все же эксперты Royal Caribbean разработали свои универсальные рекомендации.Круизные лайнеры – это массивные суда, которые нелегко «разболтать» до такой степени, чтобы вас укачало. Тем более все современные лайнеры оборудованы эффективной системой антикачки. Однако, если вы склонны к морской болезни, старайтесь не переедать, не злоупотреблять алкоголем, больше развлекаться, не думая постоянно о возможной тошноте. Располагаться на постели нужно по ходу движения судна.Лучший способ не подхватить заразу даже там, где ее нет – мыть руки перед каждой трапезой и после каждого посещения туалета. Конечно же, с мылом.Совет звучит странно, но он весьма полезен. Нажимайте на кнопки и дверные ручки не пальцами, а локтем, если это возможно. Или используйте бумажный платок. Эта простая тактика поможет избежать контакта с возможным вирусом в общественных местах. Удобно, что на многих круизных лайнерах двери туалетов и сантехника все чаще работают на автоматике.Изобилие солнца и высоких температур в Карибском бассейне или Средиземноморье могут привести к обезвоживанию организма. Не забывайте восполнять дефицит жидкости не только во время еды. Желательно, безалкогольными напитками.Недосыпание – враг иммунитета. Круизы предлагают массу развлечений, так что вы будете поздно ложиться и рано вставать, чтобы успеть насладиться всем. Но давайте организму периодический отдых, выспавшись и восстановив силы.Многие начинающие туристы вспоминают о защите от солнца, уже получив ожоги. Лучше этого не допускать. Возьмите крем с собой из дома (на судне он обойдется дороже) и не выходите на солнце без его нанесения.Для справки:По статистике Cruise Market Watch, с каждым годом число любителей круизного отдыха растет и уже достигает отметки в 30 млн человек в год. Это – самый «возвратный» вид отдыха – более 90% побывавших хотят еще раз отправиться в плавание.Самые крупные круизные холдинги в мире – Carnival, Royal Caribbean и Norwegian.russianspain.com