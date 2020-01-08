Испания: туристов все больше

Испанский Национальный институт статистики INE и национальное туристическое агентство Frontur сообщили, что в 2019 году (без учета декабря) страну посетили 80 млн туристов из зарубежа, что на 1,2 % больше, чем годом ранее.Что примечательно – они стали тратить больше денег – на 3%.Причина, возможно, кроется в изменении национального состава путешественников. На смену скуповатым англичанам, немцам и французам, все больше стали приезжать туристы из Северной и Южной Америки – около 23% от общего числа иностранных гостей.И вопреки всем пессимистичным прогнозам, политическая дестабилизация Каталонии не помешала оставаться ей самым посещаемым регионом страны.