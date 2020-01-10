Адреналин-отдых в Испании
Если вы обожаете острые ощущения в воздухе, в воде или на суше, то смело отправляйтесь в Испанию — здесь даже самый притязательный экстремал найдет для себя развлечение по душе – утверждает сайт espanarusa.com.
Они собрали для пять мест, в которых, по мнению местных, вы сможете оторваться на полную катушку.
Скоростной спуск по тросу
Вас ждет захватывающее путешествие со скоростью 80 км / час через реку Гвадиана из Испании в Португалию. В каком-то смысле такой полет можно назвать путешествием во времени: когда вы пересекаете границу по воздуху, вы фактически пролетаете сквозь время, ведь Португалия отстает от Испании на целый час. Попробовать попутешествовать во времени вы можете в городе Санлукар-де-Гвадиана.
Каминито дель Рей
Самая опасная тропа в Испании — Королевская тропа или Каминито дель Рей снова открыта для посещения туристов-экстремалов. Дело в том, что до 2015 года место было закрыто. Теперь маршрут стал в разы безопаснее, но извивающаяся вдоль края ущелья тропинка в Эль-Чорро в Малаге все еще может заставить трепетать от страха даже самых бывалых экстремалов. Спланировать свой поход по Королевской тропе вы можете он-лайн: www.caminitodelrey.info/en/
Кайтсерфинг в Тарифе
Город Тарифа в Кадисе — настоящая Мекка для кайт-серферов, да и вообще самое известное место для этого экстремального вида спорта в мире. Неудивительно, что на таких огромных пляжах есть десятки школ кайт-сёрфинга, где преподают лучшие учителя мира. Больше информации об этом необычном спорте вы можете найти здесь: www.kiteworldmag.com/travel/tarifa-spain/
russianspain.com
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