Новые прямые рейсы из Минска и Актау в Испанию

С июня этого года открывается прямое авиасообщение из белорусского Минска и казахстанского Актау в каталонский аэропорт Реус, в 108 км от Барселоны.«Белавиа» уже ведет продажу билетов.Аэропорт Реус (исп. Aeropuerto de Reus) (IATA: REU, ICAO: LERS) считается удобной отправной точкой для тех, кто выбирает для отдыха испанское побережье Коста-Дорада вдоль Балеарского моря.Начало полетов запланировано на 4 июня, и с этого дня — дважды в неделю по четвергам и воскресеньям, с вылетом из Минска в 08.45. Обратный вылет в 12.25 и прилет в 17.10. Время в пути — почти четыре часа.Стоимость в одну сторону по тарифу Light стартует от 105 евро, туда-обратно от 218 евро.Кроме того, с 2 июня «Белавиа» запускает прямой рейс в казахский аэропорт Актау, откуда можно отправиться отдыхать к побережью Каспийского моря. Сейчас пассажиры могут добраться туда лишь с пересадкой.Со стартом лета рейсы в Актау будут выполняться трижды в неделю, в 22.15, по вторникам, пятницам и воскресеньям. А обратный рейс планируется по понедельникам, средам и субботам с прибытием в Минск в 05.50 утра. Время в пути почти три с половиной часа.Стоимость в одну сторону по тарифу Light стартует от 124 евро, туда-обратно от 196 евро.Как сообщает «БелаПАН», «Белавиа» планирует открывать все новые направления и увеличивать частоту полетов по уже существующим направлениям. Сейчас у авиакомпании 30 самолетов, а в 2020 году должны прибавиться еще 11.