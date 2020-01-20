Гибралтар может упразднить границу с Испанией

Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit.Гибралтар может присоединиться к Шенгенской зоне после выхода Великобритании из ЕС, заявил главный министр британской заморской территории Фабиан Пикардо.Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество. Великобритания покинет ЕС в 23.00 31 января.«РИА – Новости» сообщает, что присоединение Гибралтара к Шенгенской зоне может способствовать свободе передвижения через границу с Испанией, близ которой расположен единственный пограничный пост.«Мы обсуждали этот вопрос до Brexit – о том, чтобы Гибралтар стал частью Шенгенской зоны… Имеет ли смысл для ЕС, чтобы территория в 2,5 квадратных мили (6,2 квадратных километра), расположенная на самой южной оконечности Иберии, не была доступна для граждан Евросоюза? Я не думаю, что это так», — заявил министр в интервью агентству «Франс Пресс».Пикардо отметил, что присоединение Гибралтара к Шенгенской зоне стало бы «положительным» шагом, несмотря на позицию Британии, которая не хотела входить в это пространство. По его словам, у Гибралтара должна быть «гибкая граница» с блоком европейских стран.Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии.На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара.Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром «совместный суверенитет». Со временем, как считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.