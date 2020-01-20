Сетениль-де-лас-Бодегас – одно из самых интересных мест Испании

Местечко Сетениль-де-лас-Бодегас в провинции Кадис стало самым популярным испанским направлением в категории «сельский туризм».Портал Escapada Rural в 2019 году зарегистрировал 48 273 поисковых запроса, связанных с этим населенным пунктом.Сетениль-де-лас-Бодегас известен как городок, буквально вросший в скалы. В некоторых домах скала заменяет стены и потолок. Именно эта особенность Сетениля привлекает туристов. К тому же, путь сюда пролегает через знаменитую Ронду.Это небольшой, типично андалузский городок с населением суть более 3000 жителей, занимающий площадь 82 кв км.Город настолько искусно выстроен между скал, что кажется выдуманной каким-то фантазером замысловатой скульптурой.Исторические сведения указывают на то, что Сетениль-де-лас-Бодегас — древнее поселение. Его жители прославились благодаря воинской храбрости, они стойко оберегали город от многочисленных атак римских воинов, которым в I в. н.э. удалось войти в город лишь после 15-дневной осады.Ученые считают, что этимология названия «Сетениль» связана с военными событиями: это слово произошло от septem nihil, что буквально означает «семь раз без результата». Именно таким было количество безуспешных атак римлян, в которых жителям города удалось выстоять. Вторая часть названия — «де-лас-Бодегас» — появилась позже, благодаря обильному производству ценных сортов вина, которыми до сих пор славится эта местность. Примечательно, что первые виноградники были высажены на этой территории именно христианами в дополнение к произраставшим здесь оливковым и миндальным рощам.За прошедшие столетия Сетениль также прославился своей мясной продукцией, особенно колбасами чоризо и чердо, которые делают из свинины. Сами же поросята в огромных количествах пасутся на окружающих город холмах. Помимо мяса город известен также своей выпечкой, в особенности печеньем.