Деревни Испании: очаровательные, живописные, далекие от цивилизации

Ассоциация «Самые красивые деревни Испании» в наступившем году добавила в свой список 15 прекрасных мест для туристов.Здесь найдутся пейзажи на любой вкус: от белоснежных холмов в Андалусии до зеленых гор в Кантабрии и деревенских мощеных улочек на Мальорке. Это одни из самых очаровательных мест страны, где вы сможете отлично отдохнуть – уверяет Tourprom.Ассоциация «Самые красивые деревни в Испании» была создана в 2013 году для регистрации самых живописных уголков страны. Создателей вдохновил пример группы Les Plus Beaux Villages de France («Самые красивые деревни Франции»). Проект начинался с небольшого списка из 16 деревень, и за эти годы постепенно расширился до 94 туристических объектов.Деревни разбросаны по всей стране, а некоторые затерялись в довольно отдалённых местах, где ночное небо, не загрязненное световым шумом городов, наполнено ослепительными звездами, а днем можно услышать стук копыт осла по древним булыжникам.Цель проекта – развивать интерес к провинции и маленьким городам. Только 20% кандидатов проходят строгий отбор, соответствуя критериям, связанным с безопасностью, чистотой, озеленением. Села и города должны обладать общепризнанным культурным наследием или особой природной ценностью и иметь население менее 15000 жителей.В этом году еще 15 деревень были добавлены в список. Вот лишь некоторые наиболее яркие примеры:Эта очаровательная андалусская деревня в провинции Кадис, построенная в XIII веке в качестве арабской крепости, предлагает захватывающий вид на Природный парк Лос Алькорнокалес и Гибралтарский пролив. Лабиринт улочек, застроенных домами в мавританском стиле, ресторанами, кафе и барами, летом наполняется туристами.Деревня Кастрильо-де-лос-Полвазарес на знаменитом Пути Святого Иакова (Кастилия-Леон) – это мощеные улицы, красная глина домов, яркие окна и двери. Она славится среди туристов своим знаменитым овощным рагу.В этом гостеприимном месте на Фуэртавентуре (Канарские острова) вас встретят простые побеленные дома, извилистые улочки, великолепная церковь XVII века с прекрасными видами на всю Бетанкурию. Это одно из самых популярных мест на острове, наполненное атмосферой покоя и неторопливости.Оливенса является сонным поселением в провинции Эстремадура, на границе с Португалией. Известно своими церквями в стиле ренессанса мануэлино и впечатляющим замком.