Ронадлу открывает свой отель в Мадриде
Роналду анонсировал открытие своего отеля в Мадриде.
Это третий отель футболиста сети Pestana CR7, который открывается в Мадриде вслед за Мадейрой и Лиссабоном – сообщает РБК.
Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram фото нового отеля Pestana CR7 в Мадриде.
«Все ближе и ближе к открытию гостиницы Gran Vía сети Pestana CR7 в Мадриде!» — написал Роналду. Там же опубликовано фото одного из номеров отеля, где на кровати лежат футбольный мяч и карточка с автографом футболиста.
Первый отель Pestana CR7 появился на острове Мадейра, родине Роналду. Затем сеть была расширена в столице Португалии. С Мадридом же футболиста связывает клуб «Реал», где он играл с 2009 по 2018 год.
russianspain.com
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