Телефоны экстренных служб в Испании
091 – номер Национальной полиции (Policia Nacional)
092 – номер местной муниципальной полиции (Policia Local, Policia Civil)
061 – номер скорой медицинской помощи (Ambulancia)
062 – номер телефона, по которому вы обращаетесь при случившемся ДТП за чертой города. Когда у вас все обошлось без жертв, и в сложной ситуации все вопросы решены на основе взаимного согласия водителей транспортных средств, то вы обойдетесь, заполнив и подписав акт, полученный при оформлении страховки на автомобиль
085 – на этот номер звонить при пожаре
003 – справочная телефонная служба по Испании
093 – номер службы точного времени
098 – справочная служба, в которой вы можете получить информацию о движении и расписании автобусов, адреса дежурных аптек и т. д.
22-22-22 – номер организации Красного Креста в Испании (Сruz rojo)
+34 (915) 567-112; +34 (902) 012-141 – номера телефонов испанской конфедерации отелей
Для граждан РФ:
Если нужна помощь, консультация, защита прав гражданина Российской Федерации — номер посольства России в Испании (Мадрид) +34 562-22-64; 411-08-07.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации (когда имеется реальная угроза их (или другого гражданина России) здоровью, безопасности и жизни) при Консульском отделе Посольства РФ: +34 (915) 637-192; +34 (670) 848-773
Генеральное консульство Российской Федерации в Барселоне: +34 (932) 805-432; +34 (932) 800-220
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации при Генеральном консульстве Российской Федерации в Барселоне: +34 (609) 306-346; +34 (647) 574-539, номер дежурного консула в Барселоне: +34 (608) 445-204
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