Телефоны экстренных служб в Испании

– номер Национальной полиции (Policia Nacional)– номер местной муниципальной полиции (Policia Local, Policia Civil)– номер скорой медицинской помощи (Ambulancia)– номер телефона, по которому вы обращаетесь при случившемся ДТП за чертой города. Когда у вас все обошлось без жертв, и в сложной ситуации все вопросы решены на основе взаимного согласия водителей транспортных средств, то вы обойдетесь, заполнив и подписав акт, полученный при оформлении страховки на автомобиль– на этот номер звонить при пожаре– справочная телефонная служба по Испании– номер службы точного времени– справочная служба, в которой вы можете получить информацию о движении и расписании автобусов, адреса дежурных аптек и т. д.– номер организации Красного Креста в Испании (Сruz rojo)– номера телефонов испанской конфедерации отелейДля граждан РФ:Если нужна помощь, консультация, защита прав гражданина Российской Федерации — номер посольства России в Испании (Мадрид) +34 562-22-64; 411-08-07.Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации (когда имеется реальная угроза их (или другого гражданина России) здоровью, безопасности и жизни) при Консульском отделе Посольства РФ: +34 (915) 637-192; +34 (670) 848-773Генеральное консульство Российской Федерации в Барселоне: +34 (932) 805-432; +34 (932) 800-220Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации при Генеральном консульстве Российской Федерации в Барселоне: +34 (609) 306-346; +34 (647) 574-539, номер дежурного консула в Барселоне: +34 (608) 445-204