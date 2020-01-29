Майорка устала от туристов

Испанский курортный остров Майорка пополнил число направлений, «борющихся» с заходами круизных судов.Мэр столицы острова, города Пальма, подтвердил факт переговоров по поводу ограничения числа лайнеров, прибывающих в порт – сообщает «Турпром».Причина – овертуризм. Для города с 420 тысячами жителей — 9 млн круизных пассажиров – изрядная нагрузка. При этом добавим число посетителей на самом курорте, с которыми у Майорки также немало проблем.Так, на первое место в решении проблем овертуризма власти Пальмы ставят радикальные ограничения для туристической аренды, в частности, Airbnb, а также ограничения в области нового туристического строительства. Ограничение количества круизных лайнеров – на втором месте.Напомним, что ограничить количество заходов круизных лайнеров хотят и другие города. В частности, с ними долгие годы борется Венеция – здесь уверены, что кроме всего прочего лайнеры разрушают венецианскую лагуну. Также против чрезмерного круизного турпотока «возражает» хорватский Дубровник и Нидерланды.