Лучший all inclusive – 2020: мнение туроператоров

Составлен список лучших направлений по системе «все включено» на 2020 год.Путешествия по системе «все включено» становятся все более популярными.По сравнению с прошлым годом, число семей, планирующих подобный отпуск, уже увеличилось на 28 процентов. Дело в том, что отдыхающие, особенно семьи, не любят рисковать, предпочитая иметь прочный пакет необходимых услуг.Самые популярные направления на 2020 год сосредоточены в Европе, за редким исключением. Среди европейских поисковых запросов лидируют Испания и Хорватия.«Турпром» приводит рейтинг от британского туристического сайта Travel Supermarket самых подходящих мест для отдыха по системе «все включено».Побережье, знаменитое пляжами, отмеченными Голубым флагом, развлечениями на свежем воздухе и увлекательными поездками в Жирону и Барселону. Во время отдыха на Коста-Брава семьи могут посетить один из аквапарков, заняться сноркелингом или совершить прогулку на катере вдоль побережья.Туристический город Сплит надеется на развитие популярности, возросшей в прошлом году.Посетители могут побродить по собору Святого Домния, дворцу Диоклетиана и крепости Клис. Этот симпатичный кусочек хорватского побережья, между идиллическими островами и красивыми средневековыми городами, может заинтересовать каждого.Коста-Дорада – еще одна туристическая классика испанского побережья, предлагающая отличное соотношение цены и качества, причем услуги здесь подешевели на 11% по сравнению с прошлым годом.Развлекательный PortAventura World предлагает тематические парки Ferrari Land и аквапарк. Здесь много пляжей, славящихся чистым и спокойным мелководьем.Хотя Тунис с прошлого года немного подорожал, он все еще доступнее многих горячих точек, предлагающих all inclusive.Курорт Порт-эль-Кантауи имеет большой выбор праздничных предложений. А для тех, кто хочет разнообразить пляжный отдых историческим просвещением, подойдет Хаммамет, что находится ближе к столице и руинам древнего Карфагена.Если вы хотите недельку позагорать рядом с бассейном, здесь есть большой выбор. Отправляйтесь в начале июня или в конце сентября, чтобы получить выгодные предложения и избежать толпы.Магалуф предлагает шумные вечеринки, а Кала д'Ор и Кала Миллор устроят тех, кто ищет тишины. Порт-де-Польенса и Алькудия отлично подходят для семейного отдыха.Болгария – недорогая страна, поэтому все варианты здесь хороши. Солнечный Берег богат ночными клубами, в то время как Несебыр значительно спокойнее.Семьи, посещающие Черное море в Болгарии, могут остановиться в комфортабельном комплексе «Аквамарин».Общая стоимость Турции оценивается как высокая. Но здесь вы можете рассчитывать на обширные пляжи, чистую воду, богатство культуры и истории.Курорты Алания, Лара, Сиде, Белек и Кемер в Анталии, район Бодрум с его двойными заливами, замком, стильной ночной жизнью и пляжами являются лучшим выбором.Из всех островов выбирайте Фуэртевентуру с самыми доступными ценами. Здесь 150-километровые пляжи, предлагающие как мелкие заливчики для детей, так и «дикие» просторы для виндсёрфинга и уединённые места для прогулок.Стоит ожидать скидок в апреле или октябре. Корралехо и Хандия являются одними из самых популярных курортов на острове.В Марокко стоимость проживания невысокая, а значит, стоит ожидать недорогих услуг и развлечений. Места для посещения включают Джардин Мажорель в Марракеше, а также дворец Баия и Кутубию, самую большую мечеть в городе.Мадейра среди туристических предложений 2020 года поднялась сразу на 44 места, попав в ТОП-10. Услуги системы «все включено» здесь подешевели на 18, 9% по сравнению с прошлым годом.Туристические достопримечательности включают в себя Пико-ду-Ариейру, мыс Жирао, смотровую площадку и Пико Руиво, самую высокую гору Мадейры.