Шенген запускает новый тип виз

Пресс – служба Еврокомиссии уведомила, что сегодня вступили в силу правила действия новой единой краткосрочной визы в государства- Шенгена.Речь идет о единой краткосрочной визе, которая будет действовать на территории 26 стран ЕС и ассоциированных с ним государств: «Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — сказано в сообщении.Заявление на визу можно подать за полгода до предполагаемой поездки, а не за три месяца, как было раньше, можно оформить в электронном виде с цифровой подписью. Визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро, но для граждан России, Украины, Армении, Молдовы, Грузии, Азербайджана и некоторых других остался на уровне прежних 35 евро.