Неповторимая Севилья

Богатство архитектурных стилей и зажигательный фламенко прибавляют непревзойденного шарма и страсти крупнейшему городу Андалусии.Достопримечательности мавританской архитектуры, шедевры искусства, фламенко, бесконечные фестивали, крупнейший в мире готический собор, а также страстные матадоры и уличные певцы — все это Севилья.«Мы построим такой огромный собор, что будущие поколения будут считать нас сумасшедшими», — было сказано в «Книге канонов», датированной 1402 годом. Так ее автор, архиепископ Исидор Севильский, описал начало строительства грандиозного здания Средневековья.Шедевр готики — Севильский кафедральный собор был завершен в 1506 году. Строители сохранили Хиральдо — замечательный минарет мечети, которая стояла на месте собора.Резиденция многих поколений королей и халифов — дворец Алькасар в Севилье сначала был фортом мавританских правителей в 913 году. В течение последующих 11-ти веков его не раз перестраивали и расширяли.Несмотря на это, дворец является одним из лучших сохранившихся образцов мудехарской архитектуры (Мудехары — мусульманское население, которое оставалось на территории Пиренейского полуострова, отвоеванной испанскими государствами у арабов. — Ред.).Сегодня сохранилась часть дворца, возведенная Королем Кастилии Педро I. Ее построили из дерева, керамики и гипса, поскольку Коран запрещал использовать при строительстве «вечные» материалы.Среди традиционной архитектуры исторического центра города неожиданно выделяется модернистское строение в виде гигантских «летучих вафель». Неудивительно, что конструкция Метрополь Зонт, спроектированная немецким архитектором Юргеном Майером, вызвала немало споров.Сооружение открыли в марте 2011 года. Утверждают, что оно является крупнейшей деревянной конструкцией в мире. При возведении на месте строительства нашли римские руины. Их искусно встроили в фундамент археологического музея Museo Antiquarium (на Пласа-де-ла-Энкарнасьон).Музей изобразительного искусства Севильи, расположенный в бывшем монастыре, свидетельствует о ведущей роли города в истории Испании в период ее золотого века — XVII столетия. Больше всего впечатляет зал в бывшей монастырской церкви, где представлены работы мастеров севильского барокко, в частности шедевр Мурильо «Непорочное зачатие».Музей современного искусства Андалусии, который имеет как постоянную коллекцию, так и временные выставки, расположен на территории картезианского монастыря XIV века.Монастырь был любимой обителью Колумба, а в 1839 году его превратили в фабрику фарфора, что объясняет происхождение печей для обжига на территории бывшего монастыря.Футуристическое здание Музея мореплавания, открытого в январе 2012 года, является достойным соперником Метрополь Паросоль благодаря своей оригинальности и стилю модерн. Постоянная экспозиция разделена на четыре части — корабельная жизнь, мореплаватели, исторические виды Севильи и навигация.В Музее фламенко, созданном всемирно известной танцовщицей Кристиной Ойос, выставлены фотографии, эскизы и картины звезд современного фламенко. А также представлена коллекция платьев и платков. Здесь проходят регулярные уроки, мастер-классы и концерты фламенко.В бывшем средневековом еврейском квартале города Санта-Крус находится студия фламенко Каса-де-ла-Мемория. Там проходят конкурсы профессиональных танцоров фламенко, а также ночные танцевальные шоу.Настоящий дух этого страстного танца можно почувствовать в студии фламенко Casa Anselma, которая является полной противоположностью обычных студий танца для туристов.(по материалам BBC)