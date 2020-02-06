Испания опасна для граждан США?

Посещение Испании небезопасно для граждан США. Об этом в понедельник, 4 февраля, заявило посольство страны, обращаясь к американским путешественникам.«Посольство и Генеральное консульство США настоятельно призывают американских студентов и посетителей принять меры предосторожности против сексуального насилия во время их пребывания в Испании», — говорится в предупреждении.В последние пять лет число сексуальных нападений в Королевстве неуклонно растет. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте посольства. Но это противоречит данным правоохранительных органов Испании, согласно которым уровень таких преступлений за последние 10 лет значительно сократился – практически вдвое.Этот рост включает в себя рост числа сексуальных нападений на молодых граждан США, посещающих или обучающихся по всей Испании – продолжает посольский источник.Предупреждение приходит через месяц после того, как испанские власти задержали (и отпустили потом) трех афганских мужчин. Они подозреваются в покушении на изнасилование трех сестер из Огайо в канун Нового года в Мурсии. Мужчины были студентами, как и одна из женщин. Причем обстоятельства происшествия, когда девушки в очень подпитом состоянии сами пригласили ровесников к себе в квартиру для продолжения веселья – американские источники опускают.«Гражданам США, пострадавшим от сексуального насилия в Испании, очень трудно ориентироваться в местной системе уголовного правосудия. Она значительно отличается от американской системы», — сказано в предупреждении. Посольство посоветовало путешественникам убедиться в том, что при покупке они приобретают тур у законной компании. Тем, кто подвергся изнасилованиям, посольство советует немедленно связаться с экстренным номером (112), а затем с местным адвокатом для оказания юридической помощи.На фоне всего этого ажиотажа хочется задаться вопросом – почему власти США не предупреждают своих сограждан об опасности нахождения в их собственной стране, в которой ежегодно регистрируется около 7000 преступлений сексуального характера. В Испании же не более 1300 за год.В настоящее время Госдепартамент США присвоил Испании также «второй уровень» в своей шкале туристических консультаций. Это означает, что посетители должны «проявлять повышенную осторожность» из-за терроризма. Совет, обновленный в октябре, рекомендовал путешественникам быть осторожными в Барселоне и Каталонии из-за гражданских беспорядков.И снова глупый вопрос – ознакомлены ли граждане США со статистикой происшествий в своей стране и жертв, попадающих под категорию терактов. А она куда более страшней испанской.Потому напрашивается вывод, что Королевство опасно для граждан США… и только для них.Ольга Довгань