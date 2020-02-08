Своим транзитным пассажирам Iberia предлагает знакомство с Мадридом

Авиакомпания Iberia и власти Мадрида разработали программу Stopover Hola Madrid для тех пассажиров, которые совершают пересадку в аэропорту испанской столицы.Программу на этой неделе представили президент Iberia Луис Гальего и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Ее суть в том, что пассажирам будет предложено превратить пересадку в Мадриде в небольшой отпуск и провести в городе в среднем шесть ночей. Этого времени хватит, чтобы насладиться местной кухней, походить по магазинам, музеям и развлекательным заведениям – сообщает noticia.ru.Предложение рассчитано в основном на пассажиров из Европы, Америки и Азии, которые добираются через Мадрид на другой континент. Из 60 млн путешественников, которые ежегодно проходят через аэропорт Мадрида, 18 млн делают пересадку. «Главная идея — превратить пересадку в туристическое направление», — говорят авторы проекта.«В Мадриде мы предлагаем более 100 международных направлений. Здесь находится наш центр распределения полётов, наш хаб и наш дом. И мы хотим, чтобы клиенты задержались здесь», — сообщил глава Iberia.