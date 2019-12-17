В Испании падает рождаемость

Статистика рождаемости первого полугодия уходящего 2019 года серьезно огорчила социологов Королевства.Данные неутешительные: всего 170074 малыша – что ниже даже показателей 1941 года, когда страна находилась в очень тяжелом положении после гражданской войны. При этом скончалось 215478 человек – то есть население уменьшилось на 45 тысяч только за шесть месяцев. С 2015 года уровень смертности растет.Что примечательно — на фоне печальной демографии, в крошечной провинции Ла-Риоха на севере Испании, с населением чуть меньше трехсот тысяч человек, где тихо живут, вкусно кушают и пьют чудесное местное вино – зафиксирован рост рождаемости на 5,9 %. И это единственное место в стране, которое может похвастаться таким продуктивным результатом.