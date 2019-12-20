Мясо креветок опасно для жизни человека

Новые исследования ученых стали поводом для беспокойства испанского Агентства по безопасности пищевых продуктов (AESAN). Повод – более, чем серьезный: в любимом деликатесе испанцев обнаружено высокое содержание опасного для человека металла.Речь идет о креветках, в головах которых обнаружен кадмий, да еще и в довольно опасной концентрации. Кадмий расположен в одной группе периодической системы с цинком и ртутью, занимая промежуточное место между ними, поэтому некоторые химические свойства этих элементов сходны. Для человека кадмий является ядом, поражающим в первую очередь печень и почки. Чрезмерное наличие в организме может способствовать появлению онкологии.Чаще всего кадмий встречается в продуктах животного происхождения в темном мясе, таком как почки и печень. У креветок эти органы расположены в голове – именно они и являются популярным в Испании лакомством.