В Испании зафиксирован рост заболеваний сифилисом и гонорей

За период с 2013 по 2017 год уровень заболеваемости гонореей и сифилисом в среднем увеличился на 26,3%. Среди «лидеров»: Каталония (21,8%), Балеарские острова (17,84%) и Канары (14,74%).Эксперты предупреждают, что рост таких случаев у молодых людей в возрасте до 24 лет, которые «понизили защиту и перестали пользоваться презервативами», вызывает настоящую тревогу: сокращение их использования среди молодежи в возрасте от 20 до 24 лет упало с 84 до 75% с 2002 по 2018 годы.По мнению экспертов, традиционные информационные кампании не работают, и «необходимо срочно восстановить связь с самыми молодыми, потому что подростки, которые не испытывали пандемию ВИЧ в 80-х и 90-х годах, считают, что они не подвержены риску, и это приводит к понижению защиты при половых контактах».