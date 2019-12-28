Наша Русская Испания. Педиатр КИРА ПЕТРОВА

Многие родители, живущие в Испании, не вполне довольны традициями и стандартами педиатрической помощи.Зачастую местные доктора многие заболевания пускают на самотек и лишь потом оперативными методами пытаются кардинально ликвидировать последствия.Потому найти доктора made in Russia — задача непростая и важная. Знакомьтесь — выпускница ординатуры Научно – исследовательского института травматологии и нейрохирургии имени Разумовского минздрава РФ и курса «Поликлиническая педиатрия» имени академика Сперанского минздрава РФ (Москва), кандидат медицинских наук, автор многочисленных научных статей по педиатрии, доктор высшей категории, ведущий педиатр испанской сети клиник «Борис»,— Чаще всего это — осложнения после не вылеченных вирусных инфекций, кишечные заболевания, диагностика и дальнейшее сопровождение к узким специалистам при нарушениях психо-речевого развития. Последнее для детей из билингвальных семей – серьезная тема. Поскольку местные врачи иногда отказываются тестировать малышей в возрасте до 5-6 лет, списывая все на двуязычие. За этим порой кроются физиологические нарушения, которые в раннем возрасте легче исправить и обеспечить ребенку правильное развитие.— Да, я оказываю такие услуги своим постоянным пациентам, в свободное от приемов время. Но поскольку в таком режиме невозможно обеспечить надлежащий осмотр, то цель консультации – рекомендовать куда срочно ехать или какие меры первой помощи принять самостоятельно. Но подчеркну – подобный подход – не заменит полноценной диагностики.: моб., whatsapp: +34722777030: C/Compositor Lehmberg Ruiz, 10, Edif. Galaxia, planta 2, local 15, 29007 Malaga: Avda. Barcelona 8, bajo, 29670 San – Pedro (Marbella)Ольга Довгань(на правах рекламы)