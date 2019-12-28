Наша Русская Испания. Педиатр КИРА ПЕТРОВА
Многие родители, живущие в Испании, не вполне довольны традициями и стандартами педиатрической помощи.
Зачастую местные доктора многие заболевания пускают на самотек и лишь потом оперативными методами пытаются кардинально ликвидировать последствия.
Потому найти доктора made in Russia — задача непростая и важная. Знакомьтесь — выпускница ординатуры Научно – исследовательского института травматологии и нейрохирургии имени Разумовского минздрава РФ и курса «Поликлиническая педиатрия» имени академика Сперанского минздрава РФ (Москва), кандидат медицинских наук, автор многочисленных научных статей по педиатрии, доктор высшей категории, ведущий педиатр испанской сети клиник «Борис», Кира Петрова.
— Кира, Ваша практика прошла в Москве и сейчас уже много лет в Испании, в Марбелье. С какими вопросами, нерешенными испанскими коллегами, приходится заниматься?
— Чаще всего это — осложнения после не вылеченных вирусных инфекций, кишечные заболевания, диагностика и дальнейшее сопровождение к узким специалистам при нарушениях психо-речевого развития. Последнее для детей из билингвальных семей – серьезная тема. Поскольку местные врачи иногда отказываются тестировать малышей в возрасте до 5-6 лет, списывая все на двуязычие. За этим порой кроются физиологические нарушения, которые в раннем возрасте легче исправить и обеспечить ребенку правильное развитие.
— Вы принимаете в разных клиниках на побережье Коста-дель-Соль. Но порой важен срочный совет, не секрет, что местные педиатры и служба скорой помощи часто отказываются выезжать к больному. Можно обратиться к Вам за онлайн-консультацией удаленно?
— Да, я оказываю такие услуги своим постоянным пациентам, в свободное от приемов время. Но поскольку в таком режиме невозможно обеспечить надлежащий осмотр, то цель консультации – рекомендовать куда срочно ехать или какие меры первой помощи принять самостоятельно. Но подчеркну – подобный подход – не заменит полноценной диагностики.
Запись на прием: моб., whatsapp: +34722777030
клиника в Малаге: C/Compositor Lehmberg Ruiz, 10, Edif. Galaxia, planta 2, local 15, 29007 Malaga
клиника в Марбелье (Сан-Педро): Avda. Barcelona 8, bajo, 29670 San – Pedro (Marbella)
Ольга Довгань
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