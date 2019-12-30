Испания пытается лечить курильщиков

С того дня, как Колумб привез в Испанию табак и научил местных курить, опасная привычка распространилась на всю страну.Пожалуй, мало где еще в Европе сегодня можно увидеть курящих на остановках общественного транспорта, вокзалах, кафе и ресторанах, на детских площадках. На замечание, что дым от сигареты попадает в лицо новорожденным в коляске – большая часть местных курильщиков искренне удивляется. Школьники с сигаретой в руке не вызывают ни у кого порицания. Число любителей табака давно превысило 10 млн человек.Все действия Национального комитете по предупреждению курения больше напоминают глас вопиющего в пустыне. Однако миллионы евро исправно направляются на борьбу с этой пагубной привычкой.За последние годы были внедрены различные программы. Одна из них будет продолжена и в 2020 году: свыше 20 тысяч аптек по всему Королевству будут выдавать в счет системы медицинского страхования (бесплатно) медикаменты официально проходящим медицинскую терапию курильщикам, решившим избавиться от смертельно опасной привычки.