Мандарины как лекарство

В Испании группа диетологов и иcследователей из университета Валенсии заявили, что мандарины, если их правильно употреблять, могут стать незаменимым лекарством и помогут убрать лишние килограммы.Хотя подобное заявление вряд ли приведет к массовой стройности не страдающего от свисающих десятков килограмм жира населения Королевства: в южной части страны наличие лишних 20-50 кг даже среди детей воспринимается как норма.Между тем, статистика пугает: согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий ребенок в стране имеет серьезную форму ожирения, это при том что в регионе доминирует средиземноморский тип питания, не способствующий набору лишних килограммов. В медицинской весовой норме находится менее четверти всего населения страны. Возможно, причина – в крайне малой подвижности людей и активного употребления белого хлеба со свининой.Так или иначе, ученые доказали, что мандарины эффективны при похудении при соблюдении специальной диеты, потому что они содержат ретиноиды и множество органических пигментов, активизирующих различные процессы на клеточном уровне.Чтобы похудеть исследователи рекомендуют брать регулярностью, а не количеством съеденных цитрусовых.