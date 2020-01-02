Онлайн операции в Клиническом госпитале Барселоны

Клинический госпиталь Барселоны (Hospital Clínic) успешно использует 5G-технологии, которые позволяют хирургам быть в двух местах одновременно.Испанский доктор Антонио де Ласи проводит операцию пациенту с раком желудка, не выходя из кабинета. Несколькими этажами ниже в операционной хирурги в реальном времени получают всю необходимую информацию.«Я делаю всю работу прямо из кабинета. Если я на конгрессе в Южной Америке, то по-прежнему остаюсь частью команды и провожу операции в нашей больнице. Представьте себе, если эта идея распространится по всему миру?» — говорит врач.У 90% хирургов нет возможности путешествовать и открывать себя новые технологии и методики.Доктор Ласи убежден, что возможность делиться знаниями — это первостепенной важности вопрос:«Мы могли бы оперировать в Марокко, находясь в Барселоне, и могли бы сами управлять инструментами. Это было бы идеально, но оперировать так можно было бы только ограниченное число людей. С технологией 5G все это становится похоже на телефонный звонок. Вы берете телефон, рисуете на экране карандашом или пальцем и говорите: «Окей, надо делать вот так».С помощью простого аппарата, который подключается к экрану, ведущие мировые хирурги могут следить за проведением операции, взаимодействовать с командой врачей и давать критически важные советы, которые помогут снизить риск осложнений. 5G — это словно магия.«Качество картинки и звука то же самое, мы точно так же взаимодействуем с другими хирургами. Ты будто телепортируешься в другое место, — рассказывает Родриго Менчака, глава компании «Advances in surgery».В случае с 5G задержка при передаче сигнала сведена к минимуму. При использовании 4G то, что говорите вы, по ту сторону экрана слышат только через 4 секунды. До вас ответ доходит еще через четыре секунды. В хирургии это в прямом смысле — вопрос жизни и смерти.«Когда вы говорите: «Режьте тут», то через 8 секунд, это самое «тут» уже может быть где-то в другом месте. Это риск для пациента. В случае с 5G все происходит за доли секунды. Так что это «тут» остается на том же месте», — говорит Менчака (по материалам euronews).