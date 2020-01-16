Чиновники сэкономят на вакцинации детей

Минздрав Испании не включил в календарь прививок важнейшие вакцины, рекомендованные испанской педиатрической ассоциацией – бьет тревогу газета el Economista.Наиболее заметные различия между государственным планом прививок и рекомендациями педиатров заключаются в отсутствии вакцин против менингита В (вызывающего большинство случаев менингита) и против ротавируса.Закупка данных детских вакцин признана государственной системой экономически нецелесообразной. В то же время они рекомендованы родителям для самостоятельного приобретения в аптеках.Курс вакцинации против менингококка В состоит из трех доз, каждая стоит 106,15 евро. В случае ротавируса это зависит от препарата. Цена каждой дозы составляет 93,66 евро для Rotarix (полная вакцинация 187,32 евро) и 69,50 евро для RotaTeq (полная вакцинация 208,50 евро).В министерстве утверждают, что в случае менингококка эта вакцина будет доступна для групп риска. Однако вакцинация всего населения не отвечает экономическому критерию.Впрочем, объяснения минздрава, приведенные в статье, звучат вполне убедительно, как это обычно и бывает у профессиональных политиков: «Нынешняя эпидемиологическая ситуация свидетельствует о снижении числа случаев заболевания менингококком В. Решение не включать вакцинацию в настоящее время связано не с экономическим критерием, а лишь с необходимостью получения дополнительной информации о ее пользе и безопасности», — утверждают испанские чиновники.