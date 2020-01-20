Поздние завтраки в выходные – лишние килограммы

Барселонские ученые покусились на святое святых – на поздний завтрак испанцев.Более поздний по сравнению с буднями завтрак в выходные дни несет вред здоровью.Ученые установили, что эта привычка может вызвать прибавку лишнего веса.Нарушение привычного режима питания приводит к тому, что организм хуже перерабатывает пищу, поскольку биологические часы подготавливают организм для ее расщепления в определенное время.Как установили авторы исследования из Университета Барселоны, если время приема завтрака смещается на 3,5 часа позднее, то индекс массы тела у таких людей прибавляет 1,3 пункта, по сравнению с теми, кто остается в обычном графике.Такие результаты получены в ходе опроса студентов из Испании и Мексики. Все участники должны были назвать обычное врем приема завтрака, обеда и ужина в рабочие дни и выходные.Выяснилось, что почти две трети участников исследования в выходные любят поспать подольше, а значит, время приема пищи смещается, что нарушает циркадные ритмы и приводит к лишним килограммам.