Испанские диетологи: как потерять жир, а не мышцы

Испанские диетологи уверяют, что можно терять лишний жир, сохраняя и увеличивая при этом мышечную массу — сообщает La Vanguardia (blog.mednote.life).«Могу дать хороший совет, хотя это зависит от потребностей и желаний человека. Он состоит в том, чтобы достичь цели в два этапа. Сначала надо пытаться набрать мышечную массу в течение нескольких недель, а затем приступать к плану устранения жира перед началом летнего сезона.В любом случае, даже если вы сконцентрировались на потере жира, важно обеспечить сохранение мышечной массы, которую вы набрали», — считает диетолог из Испании Гильермо Гомес Вера.Безусловно, здесь не обойтись без физических нагрузок.«Для потери лишнего жира необходимо так планировать свои дни, чтобы потребление калорий было меньше ваших расходов», — напомнил специалист.Для наращивания мышечной массы специалист посоветовал употреблять семь продуктов, в число которых должны обязательно входить яйца.«Содержащийся в продукте белок необходим для питания мышц. Кроме того, яйца содержит лейцин — аминокислоту, которая отвечает за включение мышечного механизма», — пояснил Гомес Вера.Кроме того, он посоветовал есть нежирную курицу, а в качестве перекусов перед тренировками использовать бананы. Также важно включить в рацион бобовые, авокадо, тунец и натуральный йогурт.«Хорошей комбинацией после интенсивной тренировки является натуральный йогурт без сахара с овсяными хлопьями. Если нам нужно подсластить блюдо, здоровый и эффективный способ — добавить в еду фрукты», — посоветовал диетолог.