Испанский диетолог назвала продукты, вызывающие старение

Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.Медицинский специалист Елена Де ла Фуэнте информирует, что для того, чтобы продлить молодость организма, следует исключить из привычного рациона картофель фри, алкоголь, сахар, сладкие напитки, соль и маргарин.Диетолог уточняет, что повышенный уровень трансжиров в крови соответствует меньшему объему мозга, что со временем может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.Поэтому лучше в умеренном количестве употреблять сливочное масло и при этом не заменять его более дешевыми аналогами.Кроме того, испанский диетолог посоветовала употреблять больше сезонных фруктов и овощей, салатов с оливковым маслом, бобовых, орехов, цельного зерна, натуральных йогуртов и пить кефир.Такие выводы идут в разрез с рекомендациями местных докторов, которые настоятельно рекомендуют пожилым людям употребление маргарина с пальмовым маслом и консервантами, обезжиренных йогуртов и красного вина. Ожирение и вытекающие из него заболевания – настоящий бич испанцев. Причем, больше всего им подвержены женщины – именно они и держат печальное первенство по заболеванию сосудов головного мозга, слабоумия, болезни Альцгеймера, сахарному диабету. Мужчины чаще страдают болезнями сердца и легких – возможно, из-за крайне высокой численности курильщиков среди них.