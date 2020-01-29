Скорая помощь в Испании

и всем иностранцам, проживающим, включая нелегально и временно находящихся на ее территории, имеющим государственную карту медицинского страхования (выдается бесплатно каждому, кто заранее обратился за ней в муниципальную поликлинику по месту своего зарегистрированного пребывания (прописке))

Испания считается страной с высоким уровнем развития здравоохранения. В этой стране медицинская помощь оказывается, как в государственных медицинских учреждениях, так и в частных клиниках. Но прежде чем получить такую помощь нередко приходится вызывать скорую помощь. Поэтому людям, проживающим в Испании или планирующим поездку в эту страну необходимо знать, как организована эта служба, и с чем можно столкнуться при вызове кареты скорой помощи.Королевским Декретом №103/2006 в стране на законодательном уровне утверждено положение о «скорой помощи». Этим же документом утвержден и перечень медицинских услуг, оказываемых данной службой на всей территории Испании.В настоящее время все больницы страны имеют отделения скорой помощи, обслуживают пациентов.Имеется такая служба и в частных клиниках. Но частная скорая помощь работает на коммерческой основе и оказывает помощь только пострадавшим, имеющим коммерческую страховку.Оказание неотложной помощи и доставка пострадавшего в больницу в большинстве случаев производятся специализированными автомобилями. Однако дипломированного врача в составе бригады, выезжающей по вызову может не оказаться.Стандартный вариант скорой помощи (Ambulancia básica) подразумевает выезд бригады, состоящей из водителя и санитара и доставку пострадавшего в ближайший муниципальный госпиталь.В состав такой бригады могут включаться и волонтеры, прошедшие специальную подготовку.Обычно карета скорой помощи по вызову больного приезжает очень быстро.Даже в крупном городе Испании, где возможны пробки и заторы, ждать скорую помощь более 5-10 минут не придется.Но если диспетчерская служба при вызове посчитает, что пострадавший не находится в критическом состоянии и может самостоятельно добраться в территориальный госпиталь, то ему будет предложено это сделать, а машина скорой помощи по вызову не выедет.В сложных случаях, когда жизни и здоровью человека действительно угрожает опасность по вызову выезжает реанимационный автомобиль Ambulancia Medicalizada (SEM).В состав бригады в таком случае включается медсестра и врач-реаниматолог. Решение о необходимости выезда реанимационной бригады принимает врач, работающий в диспетчерской Службе спасения.Медицинская помощь, будет оказана и в том случае, если в отделение скорой помощи больной прибудет самостоятельно. В этом случае ему будет предложено пройти обследование для принятия окончательного решения о дальнейшем лечении.При этом больного направляют в специальный зал «observación», в котором проводятся все необходимые медицинские действия.Следует иметь в виду, что процедура медицинского освидетельствования и диагностирования может затянуться и продлиться до 24 часов. Только после того как будут сделаны все анализы врачи сделают окончательное заключение о необходимости госпитализации или амбулаторном лечении.Во время нахождения больного в зале «observación» его родственники могут находиться в специальном зале ожидания «sala de espera». Время от времени их вызывают к врачу для информирования о текущем состоянии больного и о необходимости его госпитализации.Испания, как страна, входящая в Евросоюз, использует общепринятую в этом межгосударственном образовании систему оповещения диспетчерской Службы спасения о необходимости оказания неотложной помощи.Телефон, по которому можно связаться с диспетчерской службой и вызвать скорую помощь –. В некоторых районах страны действует телефон вызова скорой помощи, который использовался до введения общепринятого номера 112.При обращении в Службу спасения следует иметь в виду – общаться, скорее всего, придется на испанском языке.Это не всегда удобно, так как страну посещает множество туристов и не все из них владеют испанским языком. В Испании знают об этой проблеме и усиленно работают над ее разрешением. Для того чтобы языковая проблема была минимизирована Служба усиленно внедряет систему синхронного перевода, и она уже успешно работает во многих провинциях страны.Согласно действующему законодательству государственная система здравоохранения гарантирует беспрепятственный доступ к получению медицинских услуг всем гражданам ИспанииЭкстренная помощь будет оказана любому человеку (включая туриста), если он в этой помощи объективно нуждается.Скорая медицинская помощь, предоставляемая государственными больницами, бесплатная.Но здесь надо иметь в виду, что бесплатной будет только неотложная помощь.Если требуется госпитализация, то лицам, не имеющим государственную или коммерческую страховку, страховку путешественника, не имеющим средств на покрытие расходов на лечение — в ней может быть отказано.В некоторых провинциях страны при вызове кареты скорой помощи придется частично оплатить транспортные расходы. Обычно это — 5 евро. Но если есть необходимость транспортировки больного в больницу и обратно домой, то сумма платежа возрастает до 10 евро.Вызов кареты скорой помощи из частной больницы платный. Платить придется и за медицинскую помощь, оказанную в отделении скорой помощи такой клиники. Расходы обычно покрываются коммерческой страховкой. Если такой страховки нет, то придется расплатиться за оказанную скорую помощь собственными деньгами.