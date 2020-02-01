Как не заболеть ОРВИ: советы специалиста

Меры профилактики при разных ОРВИ довольно разнообразны, но при этом крайне просты.Как отмечают специалисты, выполнить их может, кто угодно — было бы желание. Причем работают простые мероприятия и в случае с обычными простудами, и с сезонным гриппом, и даже с пугающим всех сегодня коронавирусом.О том, что позволит сохранить здоровье зимой и какие меры следует соблюдать, чтобы не получить ОРВИ, «АиФ.ru» рассказал— Сейчас у нас период гриппозный, период острых респираторных заболеваний разного рода, в том числе и известной раскручивающейся в Китае историей с коронавирусной инфекцией. Все они относятся к респираторным вирусам, поэтому по отношению ко всем ним используются абсолютно одинаковые, стандартные методы профилактики. Ничего нового или экстраординарного никто пока не придумал.Например, никто не отменял частое мытье рук и соблюдение правил личной гигиены. Причем руки желательно мыть как можно чаще. Единственное только — не используйте постоянно дезинфицирующие средства, потому что мытье рук с ними приведет к тому, что может развиться экзема. Ведь у человека на коже определенная смазка, определенный индивидуальный микробный набор, который свойственен каждому — мы же не стерильны. И если разрушить эту привычную и стандартную для нас микробиоту, можно прийти к тому, что потом у нас возникнут разные кожные заболевания. Поэтому использовать следует самое обычное мыло.Также желательно руки держать подальше от глаз, рта и носа. Некоторые вирусы передаются именно через рот, а вызывают клинику, похожую на респираторные заболевания.-Да, про маски надо не забывать. Но носить их следует правильно. С такой защитой стоит быть осторожнее, потому что маску можно носить не более полутора часов кряду, потом ее нужно менять. Ведь в противном случае она наберет в себя столько всего, что окажется только во вред. Можно провести аналогию с обычными фильтрами забитыми, когда от переизбытка давления на них становится только хуже. Поэтому для одной маски полтора часа ношения — это максимум.Перед тем, как надеть новую, желательно все-таки рот и нос прополоскать физраствором или препаратами на основе морской воды — их сейчас много в аптеках. Потому что маска мешает нормальному выдоху и работе нашего мерцательного эпителия в носу, который должен выводить все то, что не нужно. Получается, что с одной стороны она защищает нас от агрессоров извне, с другой — мешает выводить то, что нам не нужно.-Желательно не носить распущенных волос, чтобы не нацеплять на них бактерий и вирусов. Кроме того, стоит воздерживаться от массовых мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях. Лучше больше выходить на улицу — гулять, сколько хочется, парки посещать. На улице вируса нет. Не забывайте и почаще проветривать квартиру.-Оптимальной профилактикой является, конечно же, вакцинация. Однако вакцина есть только против гриппа. Вакцины против других вирусов, в том числе и коронавируса, пока нет.-На самом деле будет больше пользы, если пойти и купить свежих овощей и фруктов. Витамины нужно получать в естественном виде, а не в виде таблеток — это мое мнение. Сегодня купить овощи и фрукты не проблема. Отличным решением станет, например, перец. Ведь витамина С в нем, кстати, больше чем в лимоне. Помидоры, огурцы, яблоки — всего в магазинах полно.Все эти меры помогают от всех респираторных заболеваний в целом. Вирусы — что гриппа, что коронавирус и другие — крайне нестойкие. Поэтому супердезинфицирующих растворов для профилактики не требуется. Ничего нового нет, а гибель человечеству в ближайшее время не грозит.