Минздрав России выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса

Министерство здравоохранения России 31 января выпустило памятку для граждан по мерам защиты от коронавируса.Специалисты Минздрава рекомендовали чаще мыть руки и использовать медицинские маски, чтобы избежать заражения.Также стоит воздержаться от посещения массовых мероприятий и избегать близкого контакта с людьми, у которых уже есть симптомы заболевания.В министерстве рекомендовали не посещать очаг заболевания — китайский город Ухань.«Коронавирус — это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами», — говорится в сообщении Минздрава.Вирус передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле, а также контактным путем.При заражении коронавирусом можно наблюдать следующие симптомы: повышенная утомляемость, заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле, боль в мышцах, бледность, повышение температуры и озноб, а также ощущение тяжести в грудной клетке.Коронавирус приводит к таким осложнениям, как отит, синусит, бронхит, пневмония, миокардит, сепсис, а также проблемы с желудком у детей.Минздрав рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу в случае подозрения на заражение коронавирусом.По последним данным, зафиксировано 9720 случаев заражения новым коронавирусом. Зарегистрировано свыше 200 летальных исходов.30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России.Напомним, что в конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщение крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.