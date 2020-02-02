Внимание: тромб

Глава Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова, Сергей Чубченко сообщил, по каким признакам можно распознать тромбы в венах.Самый яркий признак, свидетельствующий о наличии тромба – это отек конечности.При этом медики напоминают, что зачастую заболевание может протекать бессимптомно.Самое большое влияние на развитие тромбоза оказывают излишний вес и генетическая расположенность.Так же значительным фактором риска названы: гиподинамия, онкология и длительные хирургические операции.Сергей Чубченко подчеркнул важность ежегодной диспансеризации. Очень важно раз в год проходить плановый медицинский осмотр.Не стоит забывать, что образование тромба опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу.Для справки:Тромбоз — прижизненное формирование внутри кровеносных сосудов свертков крови (тромбов), препятствующих свободному потоку крови по кровеносной системе. Когда кровеносный сосуд повреждается, организм использует тромбоциты и фибрин для формирования сгустка крови, предотвращающего потерю крови. При определенных условиях тромбы могут образовываться в кровотоке даже без повреждения сосудов. Когда тромб перекрывает более 75 % площади поперечного сечения просвета артерии, приток крови (и, соответственно, кислорода) к ткани снижается настолько, что проявляются симптомы гипоксии и накопления продуктов метаболизма, в том числе молочной кислоты. При достижении обструкции более 90 % может проследовать гипоксия, полное лишение кислорода и смерть клеток.