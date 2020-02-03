КАШЕЛЬ И НАСМОРК – ЗИМА ВИНОВАТА?

Жаркое лето сменилось прохладной осенью и совсем не холодной зимой. И все же малыши захлюпали носиками и раскашлялись. А в Испании и сейчас довольно тепло. Что же происходит и чем лечить маленьких школьников? – с этими вопросами я пришла на прием к самому доброму и знающему детскому доктору из Марбельи Кире Петровой.— Обязательно поможем. Только сначала разберемся со всем по порядку.— Это – распространенное заблуждение. Потому некоторые особо бдительные бабушки сразу начинают укутывать своих внуков в зимние ботинки и куртки. Согласитесь, когда на улице еще больше десяти, а то и двадцати градусов тепла – подобные меры не совсем уместны. Да и перегретый излишней одеждой ребенок куда быстрее разболеется. Удивлю, наверное, но зима совсем не виновата в насморке и кашле.Представьте, еще недавно наши дети практически весь день находились на улице — солнце, морской бриз. Отличные лекарства для организма. А сейчас — они в школе, потом дома делают уроки. Получается подышать свежим воздухом обычно не более двух часов за день. Да и физическая активность резко снижается. Занятия в школе, переживания – небольшой, но стресс. Итог – иммунитет снижается.На слизистой оболочке носа и ротоглотки постоянно «прописаны» различные микроорганизмы, среди которых есть бактерии и вирусы. Именно они при снижении защитный функций организма начинают активно размножаться. И вот уже из носа закапали сопли и ночью появляется кашель: ринит (насморк), фарингит (воспаление ротоглотки), бронхит, ларинготрахеитом – и прочие разнообразные формы респираторных малоприятных атрибутов. Нередко вечером появляется и тревожная температура, вялость, капризы.— Пугаться не стоит – желательно принять первые меры помощи малышу и посетить педиатра.Наиболее тяжелые для маленького организма диагнозы: ОРВИ – Острая респираторная вирусная инфекция и аденовирусная инфекция. Они сопровождаются насморком, покраснением горла, повышением температуры, головной болью, слабостью, снижением аппетита. В случае с аденовирусом – еще и незначительной болью в мышцах. Возможно развитие конъюктивита (выражается в покраснении глаз и нагноением) и увеличение лимфатических узлов. При появлении таким симптомов – малыша нужно оставить дома — нахождение в школе или яслях будет для него тяжелым испытанием.Не нужно насильно пытаться накормить больного. Лучше увеличить потребление им жидкости: чистой воды, ягодных натуральных морсов, чая с лимоном. Жидкость поможет организму вывести токсины – производные от жизнедеятельности вредных вирусов и бактерий.Важные дополнения – не нужно злоупотреблять жаропонижающими: до 38, 5 градусов температура является своеобразным доктором – убивает инфекцию. Также не нужно давать антибиотики – они в данном случае абсолютно бесполезны. В первые двое суток, если не произошло ухудшения состояния – желательно все же показать ребенка специалисту. Дело в том, что бывают – повторяю: бывают, не закономерность – вероятность – осложнений. «Нормальный» период болезни и выздоровления – от трех до пяти суток.— Инфекция может распространиться на верхние дыхательные пути, тогда возможны: ангина, бактериальный риносинусит, острый отит, ларинготрахеит, тонзиллофарингит и другие заболевания. Важными сигналами наступления осложнений являются: повышение температуры выше 38,5, боль в горле и сухой кашель, увеличение размеров миндалин – они покрываются белым налетом, боль в суставах, «стреляет» в ушах. Если вовремя не начать медикаментозное лечение, прогноз может быть неблагоприятным – бронхит, пневмония. Эти болезни — уже серьезная угроза жизни ребенка.— Да, грипп (в Европе его называют «инфлюэнца» от итал. influenza «воздействие») – это вещь опасная и сложно диагностируемая без лабораторных исследований. Он является видом острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) – практически не имеет «особенных» симптомов.К нему относят заболевания ОРВИ, возникающие на фоне объявленной эпидемии. При тяжелых формах гриппа развивается сосудистый коллапс, отек мозга, геморрагический синдром, присоединяются вторичные бактериальные осложнения. Уже выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа, различающихся между собой антигенным спектром.В подавляющем большинстве случаев, организм самостоятельно справляется с ним за неделю без медикаментов – постельный режим, много питья. Но есть группы риска – лица, с ослабленными иммунитетом в силу возраста (маленькие дети, в том числе) и хроническими заболеваниями. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодные эпидемии гриппа приводят к пяти миллионам случаев тяжелой болезни и к 390−650 тысячам смертей.Так что при официально объявленном превышении порога допустимого числа заболеваний гриппом – любое недомогание с симптомами ОРВИ и температурой свыше 38, 5 более трех дней – повод для незамедлительного вызова врача на дом.— В целом, при здоровом и подготовленном, закаленном организме – переживать не стоит. Но при наличии у ребенка сниженного иммунитета, хронических заболеваний, наследственной предрасположенности малейшие недомогания в осенне – зимний часто приводит к воспалению почек – пиелонефриту или циститу – воспалению мочевого пузыря.Симптомы: повышение температуры – обычно чуть выше 37, озноб, легкая тошнота и головные боли, боль в области поясницы, паха, болезненное частое и скудное мочеиспускание. В таких случаях – никакого самолечения и ног в тазике: срочно к врачу: необходимо своевременное и адекватное медикаментозное лечение, чаще всего – антибиотиками. Промедление грозит переходом болезни в тяжелые хронические формы.Следующим очень распространенным недугом у нас является ротавирусная инфекция – непременный атрибут всех детских образовательных учреждений. Повышение температуры, отказ от пищи, рвота и частый жидкий стул – это означает, что ребенка срочно нужно уложить в постель, давать пить как можно чаще чистую воду (с небольшим добавлением соли), ромашковый чай. Желательно добавлять пробиотики – их без рецепта можно приобрести в аптеке. Питание (в первые сутки – лучше голод или сухари) – строгая диета: рис и манная каша без молока, нежирный куриный бульон, кисломолочная продукция с бифидобактериями. Болезнь обычно протекает от трех дней — до двух недель.При снижении иммунитета часто активизируются хронические болезни, такие как аллергия. Часто обращаются родители с жалобами, что у ребенка покраснение глаз, белые прозрачные выделения из носа, заложенность носа, приступы удушья или сыпь. При таких симптомах следует как можно скорее отправиться к доктору. Тяжелые формы представляю серьезную угрозу для жизни.— Начну с прививок. Ставить их нужно тогда, когда организм здоров. Когда вокруг уже бушуют инфекции – вводить в себя дополнительные ее штаммы – опасно. Вакцинация – весна и лето. Осень – время для правильного питания — овощи, фрукты, ягоды, содержащие как можно больше витамина С. Организуйте день так, чтобы ребенок как можно больше гулял, много двигался. Не следует ни перегревать, ни переохлаждать его. Детскую комнату чаще проветривайте, делайте влажную уборку. При пике инфекции в вашем городе – поменьше посещайте людные мероприятия.— Я желаю всем читателям и членам их семей здоровья. Но если уж так случилось, что малыш приболел –примите меры, покажите доктору, только ни в коем случае не пугайте его трагическим видом – ведь лучшее лекарство для детей – это хорошее настроение.специальноОльга Довгань