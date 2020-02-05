Испания готовит онкопсихологов: зачем они нужны

Доморощенные психологи уверяют, что рак появляется от обиды, гнева или чувства вины.Клинические психологи так не рассуждают, хотя признают, что между онкологией и психологией есть связь, и довольно крепкая – утверждает в своей публикации «АИФ».Эксперт – клинический психолог, член Международного общества онкопсихологов и Международной ассоциации психиатров, Мультинацио­нальной ассоциации специалистов, помогающих онкопациентам, и Европейской ассоциации клинических коммуникаций, специалист реестра Британской и Американской психологических ассоциаций Евгения Ананьева разъяснила основные причины возникновения рака.Онкологи называют причиной рака накопление случайных генетических поломок в клетках. Но ответа на вопрос, почему один человек заболевает раком, а другого «проносит», у них нет. А вот у психологов ответ имеется.Специалисты не сомневаются, что рак – это психосоматическое заболевание. Однако сразу же предупреждают об опасности примитивных трактовок. Чтобы причислить болезнь к психосоматозам, у пациента должны сойтись вместе все три условия (так называ­емая психосоматическая триада):определенные особенности личностиУ разных болезней – свои психосоматические профили. Есть такой профиль у гипертоника и язвенника, есть он и у пациента с онкологией. Но речь не столько о чертах характера, сколько о стиле поведения, реагирования в конкретной ситуации.стрессБольшинство пациентов признаются, что незадолго до по­становки диагноза пережили тяжёлое потрясение. Вообще-то стресс – это нормальная реакция организма на опасность, но если его воздействие было или слишком долгим, или чересчур сильным, то оно быстро становится разрушительным (дистресс). И тогда внутренние ресурсы организма истощаются, что может повлечь болезнь.«слабое» место в организме«Где тонко, там и рвется» — это не секрет. Но и тут физиология тесно связана с психикой. Ведь даже орган, пораженный раком, имеет для психолога значение.Жить без стресса невозможно, укрепить все слабые места организма тоже проблематично, а вот поработать над личностными особенностями можно. Так, с помощью психолога вполне реально уменьшить свой собственный риск столкнуться со страшным диагнозом.В США и некоторых странах Европы онколог, сообщающий неутешительный диагноз, сразу же дает пациенту направление к онкопсихологу. В России пока такого нет. Хотя этот специалист нужен на всех этапах лечения, начиная с момента постановки диагноза.Психолог помогает пациенту (и его родным) легче и быстрее пройти все стадии осознания болезни, начиная от шока, гнева и отрицания, перехода к депрессии и заканчивая принятием диагноза. Тут нет никаких норм, каждый двигается своими темпами. Например, у кого-то шок занимает секунды, у кого-то – неделю. Остальные же фазы вообще могут длиться месяцами и годами, чередуясь и хаотично сменяя друг друга. Застревание на том или ином этапе ухудшает прогноз выздоровления.Онкопсихолог может облегчить и само лечение. Собственно, с этого полвека назад все и началось.Американские психиатры ещё в 70‑х годах прошлого века заметили, что пациентам, проходящим химиотерапию, улучшить физическое состояние хорошо помогает психотерапия. В частности, методы визуализации (управляемой медитации), при которых ведущий произносит определенный текст, а пациент представляет себе то, о чем говорит врач.Визуализация помогает выровнять гормональный фон, что в свою очередь приводит к нормализации иммунного фона организма. Работа происходит как очно, так и дистанционно.Например, пациент может слушать в наушниках заранее записанный для него курс медитаций, которые помогают не только легче перенести капельницы, но и быстрее восстановиться после них.Но даже когда лечение будет позади, помощь онкопсихолога все еще может понадобиться.Например, чтобы справиться с канцерофобией и страхом рецидива, который через 3–6 месяцев после лечения «накрывает» примерно 70% пациентов, вышедших в ремиссию. Сам по себе этот страх не проходит и может годами отравлять жизнь.В мире есть лишь два места, где можно получить магистерский диплом онкопсихолога, – это Канада и Испания.В остальных странах эту работу выполняет клинический психолог, прошедший дополнительную подготовку в онкологической клинике. Поэтому обязательно убедитесь в наличии у выбранного вами специалиста диплома именно клинического психолога.В отличие от просто психолога онкопсихолог должен обладать определенными медицинскими знаниями. Например, ему следует понимать, когда можно и нужно, а когда нельзя назначать пациенту антидепрессанты. Так, они необходимы при клинической депрессии, но ни в коем случае не при депрессивном синдроме, который лечится исключительно психотерапией, а не лекарствами. Для неспециалиста оба эти состояния выглядят практически одинаково, и лишь профессионал, зная нюансы, не спутает одно с другим.Найти онкопсихолога в России можно в онкодиспансерах или обычных психоневрологических диспансерах.Но окончательные выводы о том, хороший попался специалист или так себе, можно сделать, только уже начав с ним работать. Стоит насторожиться, если он не просит представить медицинские документы, не интересуется, на каком этапе лечения находится пациент; даёт готовые решения, всё решает за больного. Задача психолога – помочь человеку самому дойти до важных решений и включить своего собственного «внутреннего лекаря», чтобы более активно взяться за лечение.Как понять, что без помощи психолога не обойтись:у больного отсутствуют эмоции (когда человек плачет, узнав о диагнозе, это нормально, когда молчит с каменным лицом – плохо, так как эмоции должны выплёскиваться наружу);появились нарушения сна (бессонница, проблемы с засыпанием, ранние пробуждения) или аппетита (вплоть до отказа от еды);у больного исчезли значимые для него в прошлом интересы.дыхательная гимнастикаЛюбой стресс можно «продышать»: глубоко вдохнуть и в 2 раза медленнее выдохнуть (и так как минимум 3 раза). Этот чисто физиологический механизм хорошо помогает успокоиться.любая физическая активностьНапример, занятия спортом (желательно регулярные). Или уборка. Или секс. В общем, кому что больше нравится и на что есть силы и желание.социальное взаимодействиеОдному поможет общение с психологом, другому – телефонный звонок другу, третьему – поход в клуб или просто на работу.творческие занятия (пение, танцы, рисование, макраме, кулинария)размышления, анализЕсть масса методик, облегчающих принятие решений и помогающих снять тревогу, избавиться от страхов. Можно выписывать плюсы и минусы того или иного события в два столбика. Или, например, записывать свои эмоции на листок, а потом все написанное рвать.когнитивно-поведенческая терапия с психологомМожет проходить индивидуально и в группе.Специалист анализирует причинно-следственные связи и объясняет истинные истоки страхов и негативных реакций.