В Мадриде эпидемия гриппа
В Мадриде уже четвертую неделю сохраняется повышенная эпидемиологическая обстановка в связи со вспышкой вируса гриппа.
По последним данным, озвученным Главным управлением здравоохранения, на каждых 100 тысяч жителей приходится 309,7 заразившихся. Это самый высокий показатель за последние четыре года – сообщает noticia.ru.
Число обращающихся за помощью в медицинские учреждения столичного региона растет. Больницы в срочном порядке увеличивают численность персонала и количество койко-мест.
По состоянию на 5 февраля заключено 1127 новых контрактов и оборудовано 674 дополнительных мест для пациентов.
На борьбу с вирусом уже потрачено 7 млн евро.
russianspain.com
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