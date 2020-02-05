В Мадриде эпидемия гриппа

В Мадриде уже четвертую неделю сохраняется повышенная эпидемиологическая обстановка в связи со вспышкой вируса гриппа.По последним данным, озвученным Главным управлением здравоохранения, на каждых 100 тысяч жителей приходится 309,7 заразившихся. Это самый высокий показатель за последние четыре года – сообщает noticia.ru.Число обращающихся за помощью в медицинские учреждения столичного региона растет. Больницы в срочном порядке увеличивают численность персонала и количество койко-мест.По состоянию на 5 февраля заключено 1127 новых контрактов и оборудовано 674 дополнительных мест для пациентов.На борьбу с вирусом уже потрачено 7 млн евро.