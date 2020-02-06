Испанские сексопатологи: какие женщины любят секс больше остальных

Испанские ученые рассказали, какие женщины больше любят заниматься сексом.Об этом сообщает «Рен ТВ».Специалисты из Андалузского института психологии и сексологии в Испании провели масштабное исследование с целью определить, какие женщины больше любят секс. В опросе приняли участие 22 000 женщин из разных стран.По данным, полученным в ходе опроса, стало ясно, что лишь у 10% женщин имеются проблемы с либидо – оно понижено. Такие женщины не имеют эротических фантазий в принципе и не особо хотят вступать в сексуальные связи. Ученые рассказали, что зачастую такое поведение обуславливается психологическими травмами, высоким уровнем стресса или привитым воспитанием отвращение к мужчинам.Больше остальных любят секс те, кто допускают возможность возникновения в отношениях еще одного человека (полиаморные) и те, кто не проживает с партнером постоянно, хоть и находятся в отношениях.Девушки бисексуальной ориентации и лесбиянки, по данным исследования, также признаны любительницами секса.Женщины, которые работают, хотят секс больше, чем безработные, также обстоят дела и с образованием – женщины, у которых есть высшее образование хотят секса чаще, чем те, кто закончил только школу.Религиозные представительницы прекрасного пола на 25% реже хотят сексуальной близости, чем атеистки.Ранее ученые рассказали, сколько нужно половых актов в неделю, чтобы человек чувствовал себя здоровым.