Советы против бессонницы

Наверняка хоть раз в жизни у вас было так, что вы проснулись посреди ночи и не знаете, как дальше уснуть.Но на самом деле уснуть очень просто.Самое главное не сбивать сон ненужными движениями и своими собственными привычками.Они могут быть банальными, но при этом моментально прогонят сон, и вы попросту не сможете заснуть до самого утра. А вот утром, когда пора просыпаться и собираться на работу, вы начнете хотеть спать и весь день будет испорчен.Опытные специалисты, которые изучали сон смогли выяснить самые распространенные ошибки человека, которые не позволяют заснуть ночью, если вы проснулись. Благодаря такому подходу, можно разобраться в основных принципах сна и точно понять, что не нужно делать, чтобы нормально заснуть снова.Очень много людей, которые проснулись ночью идут в туалет просто по привычке. Это выработанная система, при которой, даже если не сильно хочется по нужде, все равно человек встает и идет.В этот момент он конечно тревожит свой вестибулярный аппарат и обязательно включает свет в туалете.Соответственно организм просыпается и сон полностью пропадает, потому что он думает, что уже утро, ведь все движения человек выполняет именно утром, а яркий свет от лампочки заставляет понять, что уже утро.Конечно, если вы сильно хотите в туалет, терпеть до утра не нужно. Можно смело встать и сходить в уборную, но только при этом не включайте свет. В этом случае вы сможете нормально вернуться в постель и заснуть.Тут уже все только на подсознательном уровне психологии человека.Представьте ситуацию, при которой вам нужно просыпаться допустим в 7 утра, а вы проснулись, но на часах только половина шестого.С одной стороны, полтора часика поспать было бы просто здорово.Но с другой стороны человек начинает думать, что пока он заснет, пройдет уйма времени, поэтому нет никакого смысла даже пытаться. Можно смело вставать и заниматься своими делами.А вот если бы человек не знал, сколько именно сейчас времени, он бы не перегружал свою голову ненужными мыслями, а просто закрыл бы глаза и сладко заснул, пусть и всего на полтора часа.Но порой даже несколько лишних минуток могут дать возможность полностью восстановить свои силы и сделать день более продуктивным.Другой момент в том, что яркий свет от экрана телефона дает резкий сигнал мозгу о том, что уже утро, рассвет, а значит пора вставать. Соответственно человек, который даже очень сильно будет пытаться заснуть, попросту не сможет этого сделать, поскольку мозг уже будет взбудоражен, а сердечный ритм увеличен.Если на кануне важного события вы проснулись, то ни в коем случае не стоит прорабатывать в голове, что именно, когда и как вы собираетесь делать.Все дело в том, что эту цепочку прервать будет практически невозможно.В результате вы начнете продумывать все до мельчайших подробностей, а также моделировать ненужные и порой глупые ситуации.В результате, вы просто начнете нагружать бессмысленными командами свой мозг, и он не даст вам уснуть. Нужно просто расслабиться и подумать о чем-то приятно. А еще лучше, просто постараться отключить мозг и не думать ни о чем, чтобы он мог расслабиться и не получать от вас ни каких команд. Только так можно будет полностью успокоиться, снизить сердечный ритм и нормально заснуть до самого утра.Конечно, организм у каждого человека разный, но все же эти практические советы действительно работают, ведь ученые проводили свои исследования на сотнях людей и все результаты были положительными.(по материалам opencod.info)