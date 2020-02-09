В Испании второй заболевший коронавирусом

Испанские медики подтвердили второй случай коронавируса в этой стране – он выявлен у гражданина Великобритании, живущего на Майорке – сообщает «РИА – Новости».Как сообщило министерство здравоохранения, вирус выявлен у одного из четырех членов британской семьи, которые с пятницы находятся в изоляции в медицинском центре Сон Эспасес в городе Пальма-де-Майорка (остров Майорка, Балеарские острова). У остальных трех членов семьи анализы оказались отрицательными, заявил Национальный центр биологии при мадридском институте Карлоса III, говорится в сообщении минздрава Испании.Ранее сообщалось, что члены этой семьи контактировали с одним из заболевших во Франции.Это второй выявленный случай коронавируса в Испании. Неделю назад диагноз подтвердился у немецкого туриста на острове Гомера (Канарские острова).Напомним, что власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.