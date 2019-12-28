Легендарный барк «Крузенштерн» прибыл в Испанию

26 декабря посол России в Испании Юрий Корчагин, в ходе рабочей поездки на Тенерифе, совместно с капитаном учебно-парусного судна «Крузенштерн», дал приём в честь захода легендарного 4-х мачтового барка в порт Санта-Крус-де-Тенерифе.Парусник совершает кругосветное плавание в рамках проекта Росрыболовства «Паруса мира» в честь 200-летия открытия российскими мореплавателями Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Гостями мероприятия стали министр по делам госуправления, юстиции и безопасности Перес Эрнандес, вице-мэр Санта-Крус-де-Тенерифе Дариас Санчес, руководители региональных и муниципальных органов власти, предприниматели, российские соотечественники, которым члены экипажа рассказали об экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева,заходивших в Тенерифе во время плавания на шлюпах «Восток» и «Мирный», истории судна и отечественного судоходства.В эти дни более двух тысяч жителей и гостей Тенерифе успели воспользоваться уникальной возможностью посетить один из самых известных парусников современности.