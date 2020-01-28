Российским соотечественникам о деятельности Россотрудничества

В мире проживает около 30 миллионов российских соотечественников, оказавшихся за пределами России по тем или иным причинам. Это одна из самых больших по численности диаспор в мире. Проживая за рубежом, будучи включенными в другую систему ценностей, наши соотечественники не теряют связи с исторической родиной: не только они сами, но и их дети знают и любят русский язык, культуру и традиции.Российские соотечественники являются носителями русской культуры, ценностей, языка, своеобразными проводниками гуманитарных связей и отношений между Россией и зарубежными странами.Россотрудничество активно взаимодействует с организациями соотечественников, организуя различные совместные мероприятия для людей, которые продолжают ощущать свою причастность к России и делают все для развития дружеских связей между странами.В компетенцию Россотрудничества входит реализация Программы работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, в сфере поддержки общественных объединений соотечественников, удовлетворения культурных, языковых и духовных потребностей российских соотечественников за рубежом, поддержки молодежи российской диаспоры.Ежегодно в разных странах мира для соотечественников проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства и Дню русского языка, творческие фестивали, спортивные турниры, тематические конкурсы, вечера, посвященные памятным датам российской истории и культуры.Россотрудничество поддерживает проведение мероприятий, проводимых субъектами Российской Федерации.Одним из самых масштабных мероприятий Программы является организация учебно-образовательных поездок по историческим местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия!». Каждый год около 1000 молодых соотечественников – победителей конкурсов на знание истории и культуры России, русского языка посещают Москву, Санкт-Петербург, а с 2015 года и город Казань.Россотрудничество совместно с МИД России оказывает содействие в области защиты прав и законных интересов наших соотечественников через Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Также Агентство участвует в реализации деятельности Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, в том числе обеспечивая всестороннюю информационную поддержку мероприятий, проводимых Комиссией.Деятельность Россотрудничества в области взаимодействия и консолидации соотечественников направлена на укрепление связей с исторической Родиной, сохранение отечественного культурного наследия, поддержку и сохранение этнокультурной самобытности, развитие и распространение за рубежом русской культуры и русского языка.Для справки:Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) было создано в сентябре 2008 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года № 1315.Руководитель Россотрудничества – Митрофанова Элеонора Валентиновна.В настоящее время Россотрудничество представлено в 80 странах мира 97 представительствами: 73 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя Агентства в составе посольств в 21 стране.В Испании представительством «Россотрудничества» является Российский центр науки и культуры в Мадриде. Руководитель — Сарымов Сергей Александрович.В Центре работают курсы русского языка, запись на которые производится в течение учебного года на любой уровень в зависимости от знаний учащегося.РЦНК располагает киноконцертным залом, залом для конференций, библиотекой, учебными аудиториями и офисными помещениями. В киноконцертном зале, рассчитанном на 60 сидячих мест, имеется рояль для проведения камерных концертов классической музыки, а также профессиональное оборудование (проектор, экран) для показа кинофильмов. Наличие библиотеки и зала совещаний, оснащенного оборудованием для видеоконференций, идеально подходит для проведения деловых встреч и других мероприятий.сайт:электронная почта: spain@rs.gov.ruадрес: Испания, Мадрид, 28014, улица Алкала, д.61 (5, 6 этажи)ближайшая станции метро – «Банко-де-Эспанья», «Ретиро».тел.: +(34) 913 601 718