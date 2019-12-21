Тайна 12 виноградин

Если вам хоть раз в жизни довелось встретить Новый год в Испании, то вы знакомы с этой довольно странной традицией — глотать виноградины под бой часов.Многие вкладывают в этот процесс некий сакральный смысл, успевая вспомнить о заветных желаниях и при этом не подавиться – каждая виноградина должна соответствовать одному удару.Чтобы все было по правилам и в предновогодней суете не забыть – торговые сети специально пополняют прилавки аккуратными коробочками, в которых ровно 12 ягод. Причем – без косточек: медики всерьез обеспокоены возможностью подавиться.Итак, по какой причине виноград стал кульминацией новогоднего действа? Вряд ли вы смогли бы предположить, но традиция берет свои корни из столь любимых местными забастовок мадридских рабочих на площади Пуэрта-дель-Соль в далеком 1882 году. Нет, вовсе не очередные нарушения их трудовых прав послужили причиной недовольства.Просто тогдашний мэр Хосе Абаскаль-и-Карредано решил бороться с новогодними оргиями путем штрафа в 5 песет. Сумма по тем временам более чем приличная. В общем, собрался пролетарий на центральной площади столицы, чтобы демонстративно в гробовой тишине под бой курантов проглотить самое дешевое лакомство на глазах заевшейся буржуазии и аристократии.Так что вспоминать чаяния мадридских трудяг или поднять бокал искрящегося шампанского – выбор за вами. А мы желаем всем – незабываемой встречи Нового 2020 года!