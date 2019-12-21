Библиотека «Русского института Пушкина» в Мадриде пополнилась новыми поступлениями

19 декабря посол России в Испании Юрий Корчагин посетил «Русский институт Пушкина» (Instituto Ruso Pushkin), один из крупнейших культурно-образовательных центров в Испании, где преподается русский язык.На курсах русского языка, которым уже почти 30 лет, обучается более 400 человек (195 взрослых и 219 детей). Институт посещают интересующиеся российской культурой испанцы и иностранные граждане, проживающие в Мадриде, те, чья трудовая деятельность связана с Россией, сотрудники МИД Испании, усыновленные испанскими семьями дети из России, а также дети-билингвы из смешанных российско-испанских семей.Посол и дипломаты Посольства России встретились с преподавателями и ученикам курсов, обменялись мнениями об основных направлениях деятельности этого учебного заведения и методиках преподавания.От имени посольства для пополнения библиотечного фонда Института были переданы более 200 книг современных российских авторов, последние выпуски политологического журнала «Международная жизнь», а также альманахи посольства России в Испании.